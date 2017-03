Lörrach Erinnerung an Südamerika

Lörrach. Die neue Ausstellung „Mezcla“ im Freiraumkunstlager lenkt seit Samstag den Blick auf frühlingsfrische Farben, kunstvoll bestickte Bilder und südamerikanische Strandimpressionen.

Guadalupe Schneider verarbeitet Kindheitserinnerungen und nostalgische Rückblendungen in die 60er Jahre auf Acryl- und Ölbasis zu neuen Eindrücken der Orte, die sie von Kindheit an kennt. Die 1978 geborene Tochter einer Mexikanerin und eines deutschen Vaters verbrachte in den 1980er Jahren viele Sommerurlaube am Strand Acapulcos; zu einer Zeit, als dieser noch ein beliebtes Urlaubsziel war.

Beim Eintritt in das Freiraumkunstlager wird der Blick direkt von „Las brisas“ angezogen. Das Strandbild in leuchtenden Neonfarben lässt an unbeschwerte Sommerurlaube denken mit Eis und unbeschränktem Badevergnügen. Direkt daneben macht das kleinformatige Bild „Melone“ Lust auf Sommer und darauf, in eigenen Erinnerungen zu schwelgen. Guadalupe Schneiders Arbeiten schaffen Raum für Assoziationen, ebenso wie ihre luftigen Collagen.

„Am Anfang eines Bildes ist meistens eine Farbvorstellung“, erklärt die Künstlerin. Diese werde kombiniert mit einem Motiv bis das Kunstwerk Gestalt annehme. So wie bei „Acapulco“; einem Landschaftsbild aus Öl und Acryl. Die Urlaube mit den Eltern, die „Todesspringer“ und die Cocktails in Hotels: All diese persönlichen Momente werden eingefangen und mit individueller Handschrift festgehalten. Dass „Acapulco“ in den 1960er Jahren ein mondäner Ort für Prominente wie Frank Sinatra oder den Kennedy-Clan war, kennt Schneider nur aus Erzählungen. Mit ihrer Fantasie gibt sie der Stadt, die heute zu den gefährlichsten Mexikos zählt, etwas von ihrem unbeschwerten Glanz zurück. „Wer möchte heute hier noch seinen Urlaub verbringen?“: Diese Frage beschäftigt Schneider ebenso wie ihr die Kindheitserinnerungen geblieben sind.

Die Künstlerin, die als Zahntechnikerin arbeitet, bringt gerne auch handwerkliche Fähigkeiten ein. Die gestickten Bilder nach Fotografien von Freundinnen und ihrer Mutter zeigen eine elegante Schlichtheit, die ausdrucksstark wesentliche Charakterzüge in den Vordergrund rückt. Durch Fäden, die willkürlich aus den Bildern hängen, entsteht der Eindruck einer Momentaufnahme, so als wolle die Künstlerin jederzeit das Portrait der aktuellen Lebensphase ihres Sujets anpassen.

Eben diese Bilder, ausgestellt im Vitrahaus waren es, die Hille Bucher, Inhaberin des Freiraumkunstlagers, aufgefallen sind. So entstand die Idee zur Ausstellung, die bis zum 8. April dauert. Öffnungszeiten: freitags von 16 bis 19 Uhr und samstags von 11 bis 14 Uhr