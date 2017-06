Lörrach Erinnerung an zwei Rad-Weltmeister

Lörrach. Zwei Straßen in Lörrach sind nach Fahrrad-Weltmeistern benannt: Die Albert-Richter-Straße in Stetten erinnert an den Weltmeister im Fahrradsprint von 1932, den die Nazis in Lörrach ermordeten. Beschlossen wurde außerdem, eine Straße im neuen Wohngebiet Belist nach dem Haagener Willi Eichin, Weltmeister im Einer-Kunstradfahren, zu benennen. Das Dreiländermuseum lädt Anwohner der Straßen und die Öffentlichkeit zu einem Begegnungsabend hierzu im Dreiländermuseum am Dienstag, 20. Juni, 19 Uhr, ein.

Der populäre deutsche Weltmeister Albert Richter wurde von den Nationalsozialisten in Lörrach beim Versuch verhaftet, die Grenze zur Schweiz zu überqueren. Er wurde gefoltert und starb 1940 im Gefängnis von Lörrach.

Willi Richter war Mitglied des Kunstradsportvereins Haagen und wurde 1960 und 1970 Weltmeister im Einer-Kunstradfahren. Er wurde 1943 in Haagen geboren und verstarb dort im Jahr 2002. Eine definitive Entscheidung zur Benennung einer Straße im Belist fällte der Haagener Ortschaftsrat vor einem halben Jahr.

Der Begegnungsabend beginnt mit einer Kurzführung durch die Ausstellung mit dem Museumsleiter Markus Moehring. Im Mittelpunkt stehen Informationen zu den beiden Weltmeistern. Zum Abschluss um 20 Uhr laden Museum und Museumsverein zu einem Umtrunk in der Ausstellung ein. Weitere Informationen: www.dreilaendermuseum.eu