Lörrach. Die Anmeldefrist für die „Geführte Tour zu einem Lörracher Fasnachtsfeuer“ wurde bis zum heutigen Samstag, 4. März, um 13 Uhr verlängert, teilte die Stadt Lörrach mit. Die Anmeldung ist bei der Touristinformation unter Tel. 07621 / 415-120 oder per E-Mail tourismus@ loerrach.de möglich. Anlässlich des Fasnachtsfeuers in Obertüllingen empfängt Gästeführerin Gertrud Herbster die Teilnehmer am Sonntag, 5. März, zu der Erlebnisführung. Treffpunkt ist um 18 Uhr bei der Glattackerschule neben dem Gasthaus Maien. Für die Führung inklusive Fackel, Stock und zehn Scheiben zahlen Erwachsene 7,50 Euro und Kinder 6,50 Euro.

Beim Fasnachtsfeuer am Sonntag nach Aschermittwoch wird mit uralten Bräuchen im Alemannenland der Winter ausgetrieben. Die Tour führt im Fackelzug zum Lindenplatz in Obertüllingen, die Technik des Scheibenschlagens wird erläutert und es werden Geschichten von Heiden, Göttern und vom Böög zu hören sein. Das Erlernte wird dann auch gleich in die Praxis umgesetzt, zehn Scheiben, Stock und Fackel bekommt jeder Teilnehmer dazu.