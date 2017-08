Lörrach Es geht voran

Von Guido Neidinger

Beim Wohnungsbau kommt die Stadt Lörrach voran – zumindest zwischen Haagen und Hauingen. Im Bereich Neumatt-Brunnwasser sind entlang der Hauinger Straße mindestens 250 Wohnungen geplant.

Lörrach. „Jetzt kann ich mich entspannen“; freute sich Stadtplanungs-Chefin Monika Neuhöfer-Avdic, bevor sie sich in den Sommerurlaub verabschiedete. Der Grund: Das Regierungspräsidium hat dem Wohnbauvorhaben zwischen Haagen und Hauingen zumindest vorläufig zugestimmt. In trockenen Tüchern seien die Planungen aber noch nicht, schränkte Bürgermeister Michael Wilke im Gespräch ein. Denn: Um hier Wohnhäuser errichten zu können, muss der Flächennutzungsplan geändert werden. Der Bereich Neumatt-Brunnwasser, in dem sich auch die Sportanlagen des SC Haaagen und des Tennisclubs Haagen befinden, sind darin noch als Sport- und Grünfläche ausgewiesen. StädtebaulicherWettbewerb geplant Optimistisch aber ist auch Wilke. Bereits im Herbst wird das Thema im Gemeinderat behandelt. Von dem Gremium erhofft sich Wilke den Auftrag, das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans in Gang zu setzen.

Bauen möchte die Stadt nach vorläufigen Überlegungen entlang der Hauinger Straße und der Unterdorfstraße mehrere Punkthäuser mit mindestens 250 Wohnungen. Darüber sollen die Anwohner frühzeitig informiert werden – laut Wilke noch in diesem Herbst.

Wie die Bebauung letztlich aussieht, darüber wird ein städtebaulicher Wettbewerb Aufschluss geben. In diesen Wettbewerb integriert werden laut Wilke auch Überlegungen, wie die dortigen Sportflächen und die Wohnbebauung verträglich nebeneinander existieren können.

Wenn alles nach den Plänen der Stadt realisiert werden kann, werden die Sportflächen im Gebiet Neumatt-Brunnwasser erweitert. „Hier soll ein großes Tenniszentrum entstehen“, erläuterte Wilke. Neben dem Tennisclub Haagen soll hier der Tennisclub Lörrach ein neues Zuhause finden.

Derzeit befindet sich die Anlage des TC Lörrach auf städtischem Grund am Rande des Grüttparks. Die Erbpacht für das Gelände läuft nur noch einige Jahre. Vor diesem Hintergrund hat sich der Vorstand des Tennisclubs an die Stadt gewandt, um Alternativen zu erörtern. (wir berichteten). Auf dem Tennisgelände plant die Stadt mittelfristig ebenfalls Wohnungen.

Die Bereitschaft, in das Gebiet Neumatt-Brunnwasser umzuziehen, hat der TC Lörrach laut Wilke bereits bekundet. Vielversprechend liefen auch erste Gespräche zwischen Stadt, den beiden Tennisclubs von Haagen und Lörrach sowie dem Fußballverein SC Haagen.

„Ob die beiden Tennisclubs fusionieren oder nur kooperieren, das ist ihre Sache“, betonte Wilke. Zusammenarbeiten wollten beide Clubs in jedem Fall. Vorteile versprechen sie sich unter anderem bei der Verpflichtung von Trainern und in der Nachwuchsarbeit.

Geklärt werden müssen noch einige Grundstücksfragen, denn nicht das gesamte Areal gehört der Stadt, wennglich ein großer Teil. Wohnungen im Lerchengrund fraglich Noch schwieriger ist die vorgesehene Wohnbebauung an anderer Stelle – auf dem Areal der Kleingartenanlage Lerchengrund in der Nordstadt. Die ursprüngliche Idee, den Gartenfreunden ein Alternativgrundstück für ihre Gärten in Tumringen oder in Stetten anzubieten, und im Lerchengrund etwa 60 Wohnungen zu errichten, könnte zunichte gemacht werden.

Die Planungen der Stadt sahen vor, neben die Anlagen der eigenen Gärtnerei im Lerchengrund auf dem Erweiterungsgelände des Hauptfriedhofs den städtischen Werkhof anzusiedeln. Davon verspricht sich die Stadt verbesserte Möglichkeiten der Zusammenarbeit beider Eigenbetriebe.

Möglicherweise aber wird die Erweiterungsfläche des Friedhofs entgegen früherer Annahmen doch für Erdbestattungen benötigt. Das hat laut Wilke zwei Gründe.

Erstens: Die Zahl der Feuerbestattungen steigt seit Jahren nicht mehr. 75 von 100 Leichen werden in Lörrach kremiert, für 25 wird die Erdbestattung gewünscht.

Zweitens: In der eher lehmigen Erde des Hauptfriedhofs und der Friedhöfe in Stetten und Brombach reicht die Ruhezeit von 20 Jahren nicht zu vollständigen Verwesung aus. Folglich muss die Ruhezeit verlängert werden.

Letztlich Aufschluss über den Platzbedarf auf den Friedhöfen soll ein Gutachten ergeben, dessen Ergebnisse in diesen Tagen im Rathaus erwartet werden. „Dann sehen wir weiter“, so Wilke.

Kein Weg aber führt daran vorbei, dass der Werkhof nicht mehr auf dem jetzigen Gelände an der Teichstraße bleiben kann. „Es ist nicht für den Werkhof geeignet und die Bauunterhaltung ist inzwischen viel zu hoch“, erklärte Wilke. Also möglich, dass statt Wohnungen im Lerchengrund der Werkhof dort angesiedelt wird.