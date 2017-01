Von Bernhard Konrad

Lörrach. Die Stadt Lörrach hat im zurückliegenden Jahr wichtige Weichen für 2017 gestellt. Die Aufgaben bleiben gewaltig.

Es liege ein „sehr intensives Jahr“ hinter ihm, sagte Oberbürgermeister Jörg Lutz, in dem das Thema „Bauen quasi über allem stand“ – zum einen konkret, zum anderen konzeptionell mit Blick auf das kommende Jahr und weit darüber hinaus.

Die Tumringer Sporthalle wurde eingeweiht, die Brombacher Halle bewilligt. Mit Blick auf die Wohnbebauung wurde für das Areal „Weberei Conrad“ ein Wettbewerb aufgegleist. Das Gebiet Belist in Haagen wird 2017 erschlossen. Bei der Suche nach weiteren Baugebieten stehen Salzert und Bühl im Fokus der Überlegungen. Mit dem Entenbad geht die Stadt in diesem Jahr mit einem viel versprechenden Angebot für einen neuen Klinikstandort im Landkreis Lörrach ins Rennen. Und: Bei der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen wird die Stadt nicht nur mit integrativen Aufgabe, sondern auch mit der Suche nach Wohnraum gefordert sein.

Beim Schulentwicklungsprozess ist Lörrach ein gutes Stück vorangekommen: Der Gemeinderat hat sich nach langem Austausch der Argumente mit großer Mehrheit für das in der Abwägung überzeugendste Szenario 8 entschieden, das der Schul- und Lebenswirklichkeit in der Stadt am ehesten Rechnung trägt. Gleichwohl birgt auch diese Variante – wie die anderen auch – Unsicherheiten in sich: Die Einrichtung eines dritten Gymnasiums an der jetzigen Neumattschule muss erst noch genehmigt werden, gleiches gilt für den Wandel der Hellberg- zur Realschule – eine Grundlage für Fördermaßnahmen des Landes. Hinzu kommen Sanierungsmaßnahmen, die ebenfalls in den kommenden Jahren finanziert werden müssen.

Unterdessen wird die Haushaltskonsolidierung auch im neuen Jahr von zentraler Bedeutung bleiben. Bei allem Willen zum Sparen werde die Stadt auch die Einnahmen genau unter die Lupe nehmen. Lutz: „Wir werden über eine Erhöhung der Gewerbesteuer nachdenken müssen.“ Die Wiederbesetzungssperre für städtische Stellen wird in den nächsten zwölf Monaten aufrecht erhalten. „Das spürt man in der täglichen Arbeit“, sagte Lutz.

Gleichzeitig bleibe es ein Anliegen der Verwaltung, ihre Arbeit transparent zu machen. In Lörrach werde etwa kein bauliches Großprojekt mehr umgesetzt, ohne die Bürger zu informieren. Allein zwölf Bürgerinformationen habe die Stadt 2016 angeboten. Und in dieser Weise wolle die Kommune auch künftig verfahren. Aufnehmen möchte Lutz den Faden im Jahr 2017 auch beim Leitbildprozess. Die Haushaltskonsolidierung hat in den vergangenen Monaten Zeit und personelle Ressourcen in der Verwaltung gebunden. Deshalb, so Lutz, konnte die Verankerung des Lörracher Leitbildes nicht wie geplant vorangetrieben werden (wir berichteten). Im Februar ist ein Workshop geplant, bei dem Möglichkeiten der Einbindung des Leitbildes in das Handeln der Verwaltung erörtert werden sollen. Auch in Zeiten knapper Kassen werde dieses von Bedeutung sein. Der Oberbürgermeister bekräftigte mit Blick auf die Zukunft: „Das Leitbild wird nicht in der Schublade verschwinden.“