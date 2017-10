Lörrach Exhibitionist am Bahnhof Haagen-Messe

Lörrach-Haagen. Wie die Polizei erst am Montagmittag mitteilte, wurden bereits am Donnerstagabend gegen 19 Uhr zwei Mädchen von einem unbekannten Mann am Bahnsteig 2 des Bahnhofs Haagen-Messe belästigt. Dieser saß zuerst auf einer Bank, lief dann in Richtung der Mädchen und entblößte sich. Dabei hielt er sein Glied in der Hand, so die Polizei.



Geschockt verließen die Mädchen den Bahnhof am Bahnübergang, der Mann entfernte sich in entgegengesetzte Richtung. Möglicherweise ist jemandem der Mann in der Nähe aufgefallen, oder es können Angaben zu dessen Identität gemacht werden, hofft die Polizei.



Der Mann wird wie folgt beschrieben: 50 bis 60 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, normale Statur, Wangenbart, Brille. Er trug eine graue Schildmütze mit roten Streifen, eine graue Jeans, ein graues T-Shirt sowie eine graue Kapuzenjacke ebenfalls mit roten Streifen. Er hatte ein schwarzes Herrenfahrrad dabei.



Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Lörrach, Tel. 07621/1760, entgegen.

0