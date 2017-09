Lörrach Exhibitionist zeigt sich vor Kindern

Lörrach. Ein Mann hat sich am Donnerstag gegen 13 Uhr vor zwei Mädchen entblößt. Dabei soll dieser auch sein Geschlechtsteil in der Hand gehalten haben. Das ganze spielte sich laut Polizeibericht in der Parkanlage zwischen der Albert-Schweitzer-Schule und der Pestalozzischule ab. Der Mann soll dann in Richtung Grüttpark geflüchtet sein.

Die Mädchen verständigten eine Lehrerin, die sofort die Polizei rief. Es wurde eine Fahndung mit mehreren Polizeistreifen eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen und bittet unter Tel. 07621/1760 um Hinweise.

Der Mann war mit einem weißen Fahrrad unterwegs und wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, älter, Stirnglatze mit Haarkranz, trug eine weiße Hose und ein weißes T-Shirt, dazu schwarze Schuhe.