Lörrach Fällen ist das letzte Mittel

Die Stadt Lörrach beginnt im Oktober mit notwendigen Baumfällungen für den Winter 2017/18. Auch zwei markante Bäume müssen aus Sicherheitsgründen gefällt werden, teilt die Stadt mit.

Lörrach. Im Rahmen notwendiger Baumfällungen im Stadtgebiet müssen in den kommenden fünf Monaten auch zwei ortsbildprägende Bäume gefällt werden. Die imposante Silberlinde in der Nansenstraße / Ecke Humboldtstraße weist massive Höhlungen mit fortgeschrittener Fäulnis auf. Aufgrund dieser Schädigungen wurden bereits große Äste des Baumes entfernt. Inzwischen ist der gesamte Baum in seiner Standsicherheit soweit gefährdet, dass er aus Sicherheitsgründen gefällt werden muss.

Im Aichelepark nahe der Basler Straße muss ebenfalls eine Silberlinde aus Sicherheitsgründen gefällt werden, die vergleichbare Schäden aufweist.

In der Regel müssen jährlich zwischen 60 und 80 Bäume gefällt werden, meist weil sie abgestorben oder nicht mehr verkehrssicher sind. Die Fällungen werden immer von 1. Oktober bis 28. Februar durchgeführt. Diesen Zeitrahmen gibt das Bundesnaturschutzgesetz vor, um den Schutz vor allem für Vögel während der Brutzeit in den Frühlings- und Sommermonaten zu gewährleisten. Lediglich abgestorbene oder nicht mehr verkehrssichere Bäume dürfen außerhalb dieser Zeit gefällt werden. Genehmigungen hierfür erteilt die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes.

„Wir untersuchen unsere Bäume regelmäßig auf Schädigungen, Krankheiten und Parasitenbefall. Baumfällungen sind immer das letzte Mittel, da wir einen vitalen und möglichst naturnahen Baumbestand erhalten wollen“, sagt Bürgermeister Michael Wilke. „Gerade deshalb ist es wichtig, bei den unvermeidbaren Fällungen mit Nachpflanzungen einen Ausgleich zu schaffen“.

Im Winter 2017/18 müssen bedauerlicherweise mehr Bäume als in den Vorjahren gefällt werden. Hierfür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen zehren die immer längeren Trockenperioden an den Kraftreserven der städtischen Bäume, so dass diese an Vitalität einbüßen.

Zusätzlich hat der späte Frost im April dieses Jahres einige Bäume beschädigt, die aufgrund ihres geschwächten Gesamtzustandes keine neuen Triebe mehr bilden konnten. Dies betraf vor allem 15 Hainbuchen, neun Birken und fünf jüngere Bäume die 2013 und 2014 gepflanzt wurden. Zum anderen sind nach wie vor Spätfolgen des Sturmereignisses vom Sommer 2014 zu beobachten. So müssen auch zehn Bäume in Folge der damals erlittenen Beschädigungen gefällt werden.

Grundsätzlich wird für alle gefällten Bäume Ersatz gepflanzt. Diese Nachpflanzung erfolgt erst mit einem gewissen zeitlichen Abstand, um dem Boden Erholung zu geben und dem neuen Baum die bestmöglichen Startbedingungen zu schaffen.

Hierbei kann die Ersatzpflanzung auch mit einer anderen für den Standort besser geeigneten Baumart erfolgen. Insbesondere eng be- und überbaute Gebiete wie der Rand von Verkehrsflächen, Parkplätze oder die Fußgängerzone sind schwierige Standorte für Bäume jeder Art, so dass dort nur wenige Baumarten für eine Pflanzung in Frage kommen.