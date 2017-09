Lörrach Fahrer flieht vor Polizeikontrolle

Lörrach. Geflüchtet ist der Fahrer eines braunen Audi A7 am Montag kurz vor 19 Uhr, nachdem er von einer Polizeistreife in der Baumgartenstraße angehalten worden war. Er entkam in der Schillerstraße. Während der Fahndung konnte der Audi wieder gesichtet und gestoppt werden. Der flüchtige Fahrer, ein 24 Jahre alter Mann, saß nun auf dem Beifahrersitz, er hat keinen Führerschein, so die Polizei. Das Revier Lörrach, Tel. 07621/176-500, sucht Zeugen, die zum einen den Fahrer gesehen haben und zum anderen Angaben über den Fahrstil des Audis machen können. Dieser soll mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen und an der Ecke Kreuzstraße/Niederfeldgasse beinahe mit einem schwarzen Audi kollidiert sein. Auch dessen Fahrer wird gebeten, sich zu melden.