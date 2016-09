Lörrach. Velofreunde können seit Monatsbeginn beim Fahrradklima-Test die Fahrradfreundlichkeit von Lörrach bewerten und so Impulse für bessere Radfahrbedingungen geben. Der Fahrradklima-Test vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit und findet im Herbst 2016 zum siebten Mal statt. Der Test wird vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans gefördert. „Der Fahrradklimatest ist ein gutes Mittel, unser Engagement für den Radverkehr von den Bürgern bewerten zu lassen“, erklärt Bürgermeister Michael Wilke. „Anhand der Ergebnisse können wir sehen, in welchen Bereichen wir uns noch verbessern müssen“. Damit Lörrach in der Auswertung des ADFC-Fahrradklimatests berücksichtigt werden kann, müssen mindestens 50 Bewertungen online von Bürgern eingegeben werden. Mitmachen können alle, die gelegentlich oder regelmäßig mit dem Fahrrad fahren. Den Fragebogen kann jeder Teilnehmer auf www.fahrradklima-test.de online ausfüllen. Die Umfrage läuft vom 1. September bis zum 30. November. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2017 vorgestellt. Beim Fahrradklima-Test 2014 landete Lörrach auf Platz zwei in der Kategorie unter 50 000 Einwohner in Baden-Württemberg. Bundesweit erreichte Lörrach Platz 25 von 292 Teilnehmern in der Kategorie unter 50 000 Einwohner.