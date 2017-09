Lörrach Fahrradstraße statt Flickenteppich

Nachrichten-Ticker

21:59 Mehr als 2,4 Millionen Kinder brauchen nach "Irma" Hilfe

New York - Mehr als 2,4 Millionen Kinder in der Karibik brauchen nach dem verheerenden Hurrikan "Irma" dringend humanitäre Unterstützung. Diese Zahl könne noch weiter ansteigen, da es noch nicht auf allen Inseln einen kompletten Überblick über die Schäden gebe, teilte das UN-Kinderhilfswerk Unicef mit. Zudem gebe es Sorge vor dem Ausbruch von Krankheiten. Die Kinder in der Region seien aufgrund des schrecklichen Ausmaßes der Zerstörungen jetzt einem großen Risiko ausgesetzt, sagte Unicef-Managerin María Cristina Perceval. Unter anderem seien auch dutzende Schulen zerstört.

21:57 Toter nach Schüssen an Schule im US-Bundesstaat Washington

Rockford - An einer Schule im US-Bundesstaat Washington ist Berichten zufolge ein Schüler durch Schüsse getötet worden. Mindestens fünf weitere Menschen seien bei dem Vorfall in Rockford verletzt worden, berichtet die Zeitung "The Spokesman Review" unter Berufung auf die Polizei. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden. Drei der Verletzten seien sofort ins Krankenhaus gebracht worden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

20:52 Orkantief "Sebastian" wütet über weiten Teilen Deutschlands

Hamburg - Als erster großer Herbststurm des Jahres hat Orkantief "Sebastian" den Norden und Nordwesten Deutschlands getroffen. In Hamburg wurde ein Mann von einem Baugerüst erschlagen. Im Hochsauerlandkreis in Nordrhein-Westfalen traf ein entwurzelter Baum einen Mann tödlich. Sturmtief "Sebastian" tobte mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern pro Stunde, so heftig wehte es laut DWD beispielsweise auf dem Brocken im Harz. Orkanböen etwa an der Nordsee kamen demnach auf bis zu 140 Stundenkilometer. Der heftige Wind soll an der See in der Nacht andauern.

20:49 Chemie-Attacken auf Spielplätze - Festnahme durch Fotofalle

Aachen - Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung eines Bildes aus einer Fotofalle hat die Polizei einen Mann festgenommen, der mit Chemie-Attacken auf Spielplätze Kinder verletzt haben soll. Zeugen hatten ihn auf dem Schwarzweißfoto erkannt. Der Mann war am Sonntag beim jüngsten Angriff mit ätzendem Rohrreiniger in einem Aachener Park in die Fotofalle gelaufen. Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden die Ermittler unter anderem Rohrreiniger, den der Mann seit Juni auf Spielplätzen und an Grillhütten ausgestreut haben soll. Er sollte morgen dem Haftrichter vorgeführt werden.

20:48 Umfrage: Viele Deutsche wünschen sich All-Inclusive-Urlaub

Nürnberg - Alles drin und damit wenig Ferienstress: All-Inclusive-Urlaub ist bei den Deutschen laut einer neuen Umfrage am begehrtesten. Fast die Hälfte der Befragten findet diese Urlaubsart attraktiv, bei der etwa Unterkunft und sowohl Essen als auch Getränke im Preis inbegriffen sind. Eine entsprechende Mitteilung veröffentlichet der Verein für Marktforschung GfK in Nürnberg. Auf Platz zwei und drei der begehrten Ferienformen landeten knapp hintereinander Pauschalreisen und Wellnessurlaub, gefolgt von Städtereisen und Hochseekreuzfahrten.