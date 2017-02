Lörrach. Nachdem ein Mann am Freitagnachmittag bereits so stark betrunken war, dass er fast in die „Wiese“ gestürzt wäre, rief eine Zeugin die Polizei zur Hilfe. Die Polizisten fanden den Mann in einem Gebüsch und wollten ihm helfen. Der Betrunkene beschimpfte und bespuckte die Beamten, so dass sie ihn in Gewahrsam nahmen und in die Ausnüchterungszelle steckten.