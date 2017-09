Lörrach FES: Neue Partnerschule in Pakistan

Lörrach. Die Freie Evangelische Schule (FES) Lörrach und die christliche Schule „Shining Light“ in Pakistan haben eine Partnerschaft vereinbart. Schulleiter Sajjad Masih („Shining Light“) und Klaus Wielsch (stellvertretender Direktor der Freien Evangelischen Schule) haben kürzlich einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Kernstück ist ein Lehreraustauschprogramm, von dem sich beide Schulen ein Wachstum an Know-how und gemeinsamen Ideen erhoffen. Die FES möchte „Shining Light“ in erster Linie in den Bereichen Lehrerfortbildung und mit pädagogischem Material unterstützen. Gemeinsame Ziel ist es, Schulen mit exzellenten Bildungsangeboten auf der Grundlage biblischer Werte anzubieten.

Masih leitet in Gilgit eine Schule mit 580 Schülern, von denen 100 der christlichen Minderheit angehören. Eltern aller muslimischen Gruppierungen schicken ihre Kinder wegen des guten Rufs ebenfalls zu der Schule.

Für die in der Regel sehr armen Christen, aber auch für Muslime, die sich Bildung normalerweise nicht leisten könnten, unterhält „Shining Light“ ein Stipendiaten-Programm sowie ein Hostel für die Schüler, die einen sehr langen Schulweg zurückzulegen hätten. Ein weiterer Fokus liegt auf der Ausbildung von Mädchen und Frauen, die so später ihren Lebensunterhalt selbstständig bestreiten können sollen.