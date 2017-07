Lörrach Fester Bestandteil des Alltags

Von Yvonne Antoni

Vom 25. Juni bis 15. Juli findet in Lörrach nach einem Jahr Pause wieder das Stadtradeln statt. Bereits zum fünften Mal nimmt die Lerchenstadt am Wettbewerb des „KlimaBündnisses“ teil. In unserer Serie „Mein Stadtradeln“ lassen wir Teilnehmer zu Wort kommen, die über ihre Erlebnisse auf dem Velo und ihre Motivation berichten.

Lörrach. Das Stadtradeln 2017 ist für mich eine Premiere. Als ich im Sommer 2015 angefangen habe, für die Stadt Lörrach zu arbeiten, habe ich den Aktionszeitraum um ein paar Tage verpasst. Umso spannender ist es nun für mich, dass ich in diesem Jahr nicht nur als Teilnehmerin dabei bin, sondern gemeinsam mit Alexander Fessler den Wettbewerb in Lörrach koordiniere. Das Stadtradeln ist zudem einer der Höhepunkte des Rahmenprogramms zum 200-jährigen Fahrradjubiläum, das mich in den letzten Monaten intensiv beschäftigt hat.

Durch die Mitarbeit an Sonderausstellung und Lörracher Heft zum Thema „Faszination Fahrrad – Von der Draisine zum E-Bike“ sowie an der Planung des umfangreichen Jubiläumsprogramms habe ich nicht nur viele neue Aspekte rund um das Fahrrad im Allgemeinen gelernt, sondern auch über seine ganz spezielle Geschichte im Dreiländereck.

In die Planungen des Stadtradelns war ich auf diese Weise von Beginn an integriert und kann nun Tag für Tag verfolgen, wie motiviert viele Lörracher sich auf ihr Rad schwingen, um in drei Wochen so viele Kilometer zu sammeln wie möglich. Es ist schön, zu sehen, wie das Stadtradeln als Anlass genommen wird, das Rad wieder oder noch mehr zu nutzen und sich Gruppen zusammenschließen, um gemeinsam an diesem Wettbewerb teilzunehmen.

Für mich ist das Rad kein Gelegenheitsverkehrsmittel, sondern fester Bestandteil des Alltags. Da ich kein Auto besitze und nicht immer auf Bus oder Bahn angewiesen sein möchte, erledige ich vor allem in den Sommermonaten fast alle Fahrten mit dem Rad. Während ich in meiner Heimatstadt auf einem Berg wohnte und oft zu bequem zum radeln war, ist das Fahrrad seit Beginn meines Studiums in Freiburg ein treuer Begleiter geworden.

Da ich mittlerweile täglich mit dem Zug zwischen Lörrach und Freiburg pendle, beginnen und enden meine Arbeitstage nicht nur mit der Fahrradfahrt zum Bahnhof, oft drehe ich auch abends noch eine Runde oder unternehme am Wochenende mit Freunden Radausflüge in die Region.

Das Fahrradfahren ist eine ganz wunderbare Art sich fortzubewegen, verbindet es doch frische Luft und Bewegung, gleichzeitig ist man schneller unterwegs als zu Fuß und kann mehr von Umgebung und Aussicht aufnehmen, als am Steuer eines Autos.

In Lörrach habe ich ein zweites Fahrrad deponiert, das ich vor allem auf dem Weg zu Terminen oder für kleinere Besorgungen nutze. Zwar zählt dies eher zum Modell „Gurke“, das schon die ein oder andere Macke aufweist und ordentlich vor sich hin klappert, aber es erfüllt seinen Zweck und hat für mich einen ideellen Wert, da ich es damals von dem Geld meines ersten Studentenjobs gekauft habe.

Es ist toll, dass im Innenstadtbereich fast alles mit dem Rad zu erreichen ist und gerne würde ich diesen Sommer nutzen, um auch die Umgebung noch genauer mit dem Rad zu erkunden. Möglichkeiten dafür gibt es in diesen Wochen bei einer der zahlreichen Touren und Aktionen im Rahmen des Fahrradjubiläums ja genug.

Ich bin jedenfalls sehr gespannt, wie viele Kilometer bis zum 15. Juli zusammenkommen – in meinem Stadtradeln-Kalender, in unserem Team „Faszination Fahrrad“ und in der Gesamtwertung für Lörrach. Eines aber ist jetzt schon sicher: 2017 wird mir noch lange als das Jahr des Fahrrads in Erinnerung bleiben.