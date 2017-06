Lörrach Festival für Filmfreunde

Sommerzeit ist Festivalzeit, so auch für Filminteressierte. Zwar müssen diese warten, bis die strahlende Sonne weg ist, um den Film auf der Leinwand zu erkennen. Doch das Warten ist fester Teil von „Kino im Hof“ und für manche sogar wichtiger als das, was später gezeigt wird.

Von Martina Proprenter

Lörrach. „Worum geht es denn in dem Film?“ ist mehrmals die Antwort auf die Frage, warum jemand zur Eröffnung des Filmfestivals gekommen ist. „Lommbock“? Nie gehört. „Ach das ist eine Fortsetzung?“ folgt meist auf die Erklärung. Die Gründe für das Kommen ähneln sich am Freitagabend auf dem Gelände des Flachsländer Hofs ebenso wie die Unwissenheit über den Inhalt: das Wetter ist so schön, ein Freund wahlweise eine Freundin hatte das vorgeschlagen oder schlicht: wir kommen schon seit Jahren.

Großer Besucherandrang, kleiner Preis

Am Eingang stehen zwei Frauen ins Gespräch vertieft. Auch sie sind nicht primär wegen des Films gekommen. Vielmehr soll es ein „netter Abend ohne Kinder und mit Freundin“ werden, sagen die Frauen aus Tumringen.

Für die Organisatoren vom Free Cinema zahlt sich das Interesse aus. Trotz geringem Tagespreis trägt sich das Festival selbst, während das Jahresprogramm dank Unterstützer – etwa der Stadt – subventioniert werden muss.

Der Besucherandrang lässt auch eine halbe Stunde vor Filmbeginn nicht nach. Gestuhlt war für 250 Filmfans, doch im letzten Jahr kamen auch einmal 350. Schnell werden Bierbänke auf das Gelände getragen, manche sitzen bereits auf dem Boden oder auf Tischen.

Wer zum Free Cinema kommt, erwartet keinen Luxus. „Die Atmosphäre ist einfach chillig“, fasst Samira das Gefühl zusammen: günstiger Eintritt, günstige Getränke und leckere Snacks, das ziehe auch die Schweizer Nachbarn an, lacht sie. Sie ist mit Freunden aus Basel gekommen und gehört zu den regelmäßigen Gästen.

Samira und ihre Freunde, oder jüngere Besucher allgemein, sind die Zielgruppe der Organisatoren. „Wir hoffen, dass wieder mehr junge Gäste kommen“, formuliert es Moritz Benedix. Denn das Free Cinema ist ein Angebot von Jugendlichen für Jugendliche. Im Schnitt sind die ehrenamtlichen Helfer 15 bis 19 Jahre alt. Bedingt durch Prüfungen oder Umzüge nach dem Abitur gibt es aber eine große Fluktuation, bei der auch spezifisches Wissen verloren geht.

Kleine Panne zu Beginn

„Wir müssen uns alles immer wieder selbst erarbeiten“, so Benedix: Verleiher anschreiben, Flyer gestalten oder sich in die Leinwandtechnik einarbeiten. So kommt es immer mal wieder zu kleinen Pannen. Am Freitag etwa konnten die Trailer für die beiden anderen Open-Air-Tage am Samstag und Sonntag nicht gestartet werden – das falsche Videoformat. Im Vorjahr war eine Lampe im Beamer geplatzt, nichts ging mehr. Dieses Jahr liegt Ersatz parat. Für den Fall der Fälle.