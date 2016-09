Lörrach. Weil sie öffentlich einen Joint konsumierte geriet eine 33-Jährige am Sonntagnachmittag ins Visier einer Streife der Bundespolizei am Bahnhof in Stetten. Bei der Überprüfung ihrer Personalien stellte sich heraus, dass sie von der Staatsanwaltschaft Freiburg wegen Diebstahls zur Festnahme ausgeschrieben ist. Da sie die im Haftbefehl geforderte Geldstrafe in Höhe von 150 Euro nicht aufbringen konnte, wurde sie zur Vollstreckung der 15-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die nächste Justizvollzugsanstalt eingeliefert, so die Polizei.

Zudem. droht ihr nun eine erneute Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.