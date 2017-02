Eine tolle Werbung für den Feuerwehrdienst war der kreisweite Aktionstag unter dem Motto: „Wir leben retten. Mach mit!“ Vier Stunden lang hatten auch die Lörracher Gerätehäuser geöffnet. Das „Hobby mit Herz“ faszinierte Jung und Alt.

Lörrach. Zielgruppe der Imagekampagne waren junge Menschen und Quereinsteiger, denn die Feuerwehr braucht Zuwachs. Angesichts neuer Freizeitgewohnheiten und des demografischen Wandels beklagen viele Wehren deutlichen Personalschwund.

„Lörrach ist noch gut dran“, sagt Stadtjugendwart Philipp Simon. „Stimmt“, bestätigt der stellvertretende Stadtkommandant Stephan Schepperle. Doch er rät dringend: „Wir müssen auf der Hut sein und rechtzeitig Vorsorge treffen.“

Schepperles Verbündeter in dieser Frage ist Kreisjugendwart Markus Hasler. Der junge Brombacher ist leidenschaftlicher Feuerwehrmann von Kindesbeinen an. Auch Vater Wolfdieter Hasler hat – salopp gesagt – „Gerätehaus Mulsowstraße“ als zweite Heimatanschrift.

Katharina Huber treffen wir am Gerätehaus Hauingen. Die Hauptfeuerwehrfrau ist nach einer Fußverletzung wieder glücklich: „Endlich passe ich wieder in meine Feuerwehrstiefel.“ Auch Katharina hat Feuer(wehr) im Blut. Vater Wolfgang Huber gründete in Hauingen die Jugendgruppe und war Abteilungskommandant. Bruder Michael verstärkt als Hauptamtlicher die Tagespräsenz in der Feuerwache an der Weiler Straße.

Die Jugendfeuerwehr Lörrach nimmt Jugendliche ab zwölf Jahren auf, die Abteilungen Brombach, Haagen und Hauingen bereits ab zehn Jahren. In der großen Feuerwehrfamilie stehen ganz oben auf der Agenda Kameradschaft, Sozialkompetenz und sicherer Umgang mit technischem Gerät.

Obendrein wurde am Aktionstag deutlich: Auch Quereinsteiger sind willkommen. Wer bereit ist, sich ehrenamtlich in den Dienst am Nächsten zu stellen, bekommt eine fundierte Ausbildung samt Gesundheits-Check. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit“, sagen die Verantwortlichen aller Abteilungen.

Frieder Zeiher und Hans-Frieder Uebelin, zwei Hauptamtliche in Lörrach, bezeichneten bei der Fahrzeug- und Geräteschau die Nachwuchssuche als „wichtige Voraussetzung, den Bürger bei Notfällen auch weiterhin beschützen zu können“. Beide waren erfreut, dass viele Familien mit Kindern Interesse bekundeten.

„Ohne Kinder geht es nicht mehr“, hieß es auch bei der Feuerwehr Inzlingen, wo Kommandant Thomas Muck und Bürgermeister Marco Muchenberger die enge Zusammenarbeit mit den Lörracher Einsatzkräften betonten. Nur durch die Förderung von Kindern, so Muck, könnten Organisationen und Vereine weiter bestehen.

Zugführer Karl-Heinz Zimmermann war mit dem Zuspruch in Brombach sehr zufrieden, ebenfalls die Hauinger Kommandanten Thomas Göttle und Andreas Leonhardt sowie Abteilungskommandant Florian Börs und Stellvertreter Fabian Puchtler aus der Abteilung Haagen, wo die 32 Meter hohe Drehleiter ausgefahren wurde.

Mannschaftsvertreter Marc Merle freute sich am Gerätehaus Tumringen über das rege Interesse der Besucher, unter ihnen viele Kinder und Jugendliche, die vom „Hobby mit Herz“ begeistert waren. siehe Landkreis Lörrach