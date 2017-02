Vier Guggemusiken aus Nah und Fern zündeten am Samstagabend anlässlich der Zündschnur-Guggenacht der Trottwarschlurbi in der Schlossberghalle Haagen bis spät in die Nacht ein musikalisches Feuerwerk der schrägen Töne.

Lörrach-Haagen (was). Bei der bunt kostümierten Gästeschar – es tummelten sich Einhörner neben Sträflingen, Indianer neben Zombies und Schlümpfe neben Hexen – kam dieses sehr gut an und sorgte in der ausverkauften Halle für beste Partystimmung.

Als erste Gugge des Abends heizten dabei die Undersibbersi aus Leipferdingen der Menge ein und eröffneten die Zündschnur mit der närrischen Version des Backstreet Boys-Hits „Everybody“. 1990 gegründet, hat die Formation aktuell – wie Moderator Benjamin „Totti“ Nienholdt die rund 900 Besucher informierte – 46 Mitglieder und spielt unter dem Motto „kommen, guggen, hören, staunen“.

Mit den Schlösslisymphonikern Inzlingen folgten nach einer kurzen Pause die Lokalmatadoren des Abends. Sie beeindruckten nicht nur mit ihrem originellen Batman-Thema, sondern brachten auch die Menge mit „Waka waka“ oder „Tage wie diese“ zum Toben.

Im Anschluss daran sorgten die 44 Mitglieder starken Steibruchschränzer Würenlingen aus dem Schweizer Kanton Aargau unter dem Schlagwort „Zwiispältig“ für Stimmung. Bereits 1972 gegründet, waren sie die älteste Guggeformation des Abends.

Den explosiven Schluss der musikalischen Zündschnur setzten die Stockberg-Schränzer Siebnen (Kanton Schwyz), die mit gut 130 Kilometern den längsten Anfahrtsweg hinter sich gebracht hatten. Sie gaben zum Abschluss nochmal alles und brillierten mit ihrem schrägen Guggesound unter dem Motto „Huäre Gschmiär“. Außerdem konnte die 62 Mitglieder umfassende Gruppe vor gut einer Woche ihr 20-jährige Bestehen feiern.

Die Pausen zwischen den einzelnen Guggen füllte die Band „Fashion Projekt“, die mit zahlreichen Charthits, Oldies oder Schlagern die feiernde Menge bestens zu unterhalten wusste. Und auch für das leibliche Wohl war gesorgt: säumten doch diverse Stände die närrisch dekorierte Halle.

Deshalb zeigte sich das Trottwarschlurbi-Team um Vorsitzenden Nicolai Wuchner mit der Zündschnur auch „rundum zufrieden“. Sie freuen sich jetzt auf die Tour 2017, bevor die Planung für die nächste Zündschnur anstehe. Das besondere dabei: Im kommenden Jahr feiern die 61-Mann starken Trottwarschlurbi ihre zehnjährige Walz. Aus diesem Anlass soll dann das 2008 ins Leben gerufene Zimmermannskostüm ein neues Gesicht bekommen.