Lörrach Filme unterm Sternenhimmel

Seit 45 Jahren gibt es den Verein Free Cinema in Lörrach. Das Besondere: der gemeinnützige Verein zur kulturellen Jugendbildung besteht ausschließlich aus ehrenamtlich tätigen Jugendlichen zwischen 15 und 19 Jahren. Diese betreiben gemeinsam ein kommunales Programmkino mit wöchentlichen Filmvorführungen und einer Bar. Die Mitglieder des Vereins sind in jedem Teilbereich tätig. Neben den wöchentlichen Filmvorführungen veranstaltet der Verein jährlich die Open-Air-Veranstaltung „Kino im Hof – mit ohne Dach“.

Am kommenden Wochenende ist es soweit: Im Kino unterm Sternenhimmel werden von Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. Juni, drei Filme gezeigt.

Am Freitag 16. Juni, steht der Film „Lommbock“ mit Lucas Gregorowicz und Moritz Bleibtreu auf dem Programm.

15 Jahre sind vergangen, seitdem Stefan (Lucas Gregorowicz) seiner Heimatstadt Würzburg den Rücken gekehrt hat. Eigentlich wollte er sich den Wunschtraum erfüllen, in der Karibik eine Strandbar zu eröffnen. Stattdessen hat er Karriere gemacht und steht nun in Dubai kurz davor, die toughe Geschäftsfrau Yasemin (Melanie Wininger) zu heiraten, deren Vater einer der einflussreichsten Männer der Emirate ist. Allerdings braucht er dafür noch seine Geburtsurkunde, die er sich in Deutschland abholen muss. Kein Ding. Kurz einfliegen und gleich wieder raus. Denkt sich Stefan. Doch dann trifft er seinen alten Kumpel Kai (Moritz Bleibtreu) wieder, mit dem er damals den Cannabis-Pizzalieferservice „Lammbock“ betrieben hat. Kai lebt jetzt in einer Kleinfamilie und schlägt sich mit einem neuen Asia-Lieferservice durch, den er „Lommbock“ nennt. Mit einem gemeinsamen Joint beginnen ungeahnte Probleme. Und auf einmal fliegt den beiden ihr Leben, wie sie es kennen, gehörig um die Ohren: Denn die Vergangenheit kickt mitunter zeitverzögert.

Der Film „Die Überglücklichen“ wird am Samstag, 17. Juni, gezeigt.

Beatrice Morandini Valdirana (Valeria Bruni Tedeschi) ist eine schauspielerisch begabte Plaudertasche und angebliche Gräfin. Donatella Morelli (Micaela Ramazzotti) hingegen ist eine stille, zerbrechliche Frau mit Tätowierungen und einem schmerzhaften Geheimnis. Beide Frauen sind Patientinnen in einer therapeutischen Gemeinschaft, die sich Menschen mit geistigen Krankheiten und Problemen annimmt und sie beaufsichtigt, nachdem sie als instabil eingestuft wurden. Trotz ihrer Unterschiedlichkeit finden Beatrice und Donatella einen Zugang zueinander. Auf der Suche nach etwas Glück und Freude in ihrem Leben brechen die zwei Frauen aus der Anstalt aus und begeben sich auf eine verrückte Reise in die Welt der „Gesunden“.

Am Sonntag, 18. Juni, ist der Film „Moonlight“ zu sehen.

Der Film zeigt in drei Kapiteln jeweils einen besonderen Abschnitt in Chirons (Ashton Sanders, Alex R. Hibbert, Tre’ Rhodes) Leben. Als kleiner Junge wächst er zusammen mit seiner cracksüchtigen Mutter (Naomi Harris) in einem heruntergerkommenen Armenviertel von Miami auf, das von Drogen, Kriminalität und Gewalt geprägt ist. Chiron ist anders als die anderen Jungs und wird wegen seiner sensiblen und feinfühligen Art von seinen Mitschülern erbarmungslos gemobbt. Der Zufall treibt Chiron in die Arme des Drogendealers Juan (Mahershala Ali), der den eingeschüchterten Jungen unter seine Fittiche nimmt.

Weitere Informationen: Filmbeginn ist jeweils um 21.15 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro.