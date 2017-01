Lörrach. In Kooperation mit der Internationalen Kommission und der Flüchtlingsbeauftragten der Stadt sowie dem Free Cinema initiierte das Institut für Bildung und Zeitfragen SAK Zeit & Wissen eine interkulturelle Filmreihe, die das Thema Flucht und Migration aufgreift. Die Reihe startet am kommenden Donnerstag, 12. Januar, 19.30 Uhr, mit dem Film „Closed Sea“. Der Eintritt für die drei Veranstaltungen der Reihe am 12., 19. und 26. Januar ist frei, im Anschluss an die Filmvorführungen wird es eine Hutsammlung geben.

Am Donnerstag, 12. Januar, 19.30 Uhr, erzählt „Closed Sea“ von somalischen und eritreischen Flüchtlingen, die von der italienischen Marine auf See abgefangen und gewaltsam nach Libyen zurückgewiesen wurden.

Am Donnerstag, 19. Januar, 19.30 Uhr, zeigt der Film „Unterm Sternenhimmel“ eine Migrations- und Dreiecksgeschichte der besonderen Art. Die junge Sophie verlässt Dakar, um mit ihrem Mann in Turin zu leben. Doch als sie dort ankommt, trifft sie ihn zu ihrem Entsetzen nicht an...

Der dritte Film der Reihe, „On the Bride’s Side“, wird am Donnerstag, 26. Januar, 19.30 Uhr, aufgeführt. „Auf der Seite der Braut“ ist ein Dokumentarfilm, ein Akt zivilen Ungehorsams und eine reale wie fantastische Geschichte zugleich. Verkleidet als Hochzeitsgesellschaft, schleusen die Regisseure fünf syrische Flüchtlinge durch die Festung Europa.

Der Dokumentarfilm wurde 2014 mit einem Spezialpreis auf den Internationalen Filmfestspielen in Venedig ausgezeichnet.