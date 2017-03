Lörrach. Ein flüchtiger Ladendieb versteckte sich am Dienstag in einem Modegeschäft am Chesterplatz. Polizisten entdeckten den 45-Jährigen und nahmen ihn fest. Der wohnsitzlose Slowake führte eine präparierte Tasche mit sich, in der sich Waren befanden – vermutlich gestohlen. Urplötzlich steckte er sich etwas in den Mund und verschluckte es. Um was es sich dabei handelte, ist unklar. Die Polizei ermittelt.