Lörrach Flüchtlinge in Arbeit bringen

Von Markus Greiß

Lörrach. „Wenn wir es hier nicht schaffen, wo dann?“, fragte Markus Körner in Anspielung an den berühmten Satz Angela Merkels in die Runde von knapp 20 Zuhörern, die sich am Montagabend beim Bürgergespräch zum Thema Arbeitsintegration von Flüchtlingen eingefunden hatten.

Bei der Veranstaltung der Freien Wähler skizzierte Körner die Arbeitsmarktlage im Landkreis Lörrach, die eigentlich günstig sei, um geflüchtete Menschen in Lohn und Brot zu bringen. 3300 gemeldete offene Stellen gebe es, davon 300 Helferstellen in den Bereichen Reinigung, Bau, Produktion, Logistik, Gartenbau und Handwerk. Werden diese von Flüchtlingen mit Bleibeperspektive besetzt? Bislang nur sehr wenig, so Körner, der seit mehr als 20 Jahren immer wieder als Projektmanager in verschiedenen afrikanischen Ländern gearbeitet hat und aktuell ein Projekt zur Friedensförderung im Südsudan betreut.

Im September 2015 hat er in Lörrach die Plattform „Arbeit, Bildung, Chancen für Kriegsflüchtlinge“ (ABC) gegründet. Laut Körner liegt das Hauptproblem der Arbeitsvermittlung von Flüchtlingen darin, dass die „Fallbetreuung nur aus der Amtsstube“ stattfinde. Und es werde zu wenig mit den Arbeitgebern gesprochen. Diese hätten Bedarf, scheuten aber wegen der Bürokratie und schwierigen ausländerrechtlichen Fragen oft vor einer Anstellung von Flüchtlingen zurück.

Körner will hier eine Lücke schließen. Ihm schwebt vor, erfolgreich integrierte Migranten aus den Kulturkreisen der Flüchtlinge einzusetzen, um die Geflüchteten auf dem Weg in die Arbeit sprichwörtlich an die Hand zu nehmen. Parallel zur Arbeit im Betrieb sei der Besuch von Sprachkursen wichtig. Und man müsse die Thematik „von den Betrieben her sehen“, denn nur sie könnten das Problem der Arbeitsbeschaffung lösen.

Dass Handlungsbedarf besteht, scheint auch im Kreistag unumstritten zu sein. So beschloss dieser im November einstimmig, im Rahmen des Integrationsprojekts „Arbeit & Sprache“ für das Jahr 2017 insgesamt 300 000 Euro für Sprachfördermaßnahmen und sonstige Integrationsmaßnahmen einzustellen. Während der angeregten Diskussion bekräftigte Hans-Peter Pichlhöfer, dass es ein „Bindeglied“ zu den Handwerksbetrieben brauche. Diese kämpften mit „Bürokratismus“ und hätten nicht die Zeit, sich um die Arbeitspapiere von Flüchtlingen zu kümmern. Andreas Schmiedle sprach Abschiebungsfälle von arbeitenden Flüchtlingen an. Es sei „ungerecht, dass das Maß, wie sich jemand für Integration engagiert, keinen Einfluss aufs Bleiberecht hat.“

Hier setzt nun die grün-schwarze Landesregierung an. Die Ausländerbehörden sollen gut integrierte geduldete Flüchtlinge neuerdings aktiv auf die Chance eines dauerhaften Bleiberechts hinweisen und prüfen, ob eine Aufenthaltserlaubnis aufgrund gefestigter Integration erteilt werden kann (wir berichteten).