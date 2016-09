Lörrach/Berlin. Die von der Schöpflin-Stiftung mit Sitz in Brombach finanziell geförderte Flüchtlingsuniversität „Kiron“ (wir berichteten) erhält jetzt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung weitere Unterstützung. Die Finanzspritze von 1,02 Millionen Euro soll in die strategische Weiterentwicklung und Professionalisierung von „Kiron“ fließen. Stifter Hans Schöpflin und Stiftungs-Geschäftsführer Tim Göbel freuen sich über diesen Erfolg für ihren Fördernehmer: „Nun trägt unsere Anschubfinanzierung für Kiron nicht nur Früchte bei den konkreten Angeboten für Geflüchtete, sondern zieht auch weitere Geldgeber nach sich. Das ist ein großer Erfolg für das Kiron-Team.“ Die Schöpflin-Stiftung ist Hauptförderer von Kiron und investiert bis 2018 insgesamt 1,5 Millionen Euro in das weltweit größte Bildungsprojekt für Flüchtlinge. Kiron will Flüchtlingen die Hochschulbildung zugänglich machen. Die Studiengänge sind gebührenfrei, auf hohem Niveau und können noch vor Abschluss des Asylverfahrens begonnen werden. Kirons Ziel ist es, Flüchtlingen weltweit und unbürokratisch eine Bildungsperspektive zu geben sowie die Integration in das jeweilige Gastland zu fördern. Dies geschieht über Sprachkurse, Mentoring- und Buddyprogramme sowie Verbindungen zu sozialen Unternehmen. Kiron ins gemeinnützig und erwirtschaftet folglich keinen Gewinn.