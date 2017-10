Lörrach Fotogalerie: Lörracher Herbstfest 2017

Nachrichten-Ticker

12:48 Radioaktivität gemessen: Quelle im südlichen Ural?

Oberschleißheim - Die in den vergangenen Tagen unter anderem auch in Deutschland gemessene leichte Radioaktivität geht nach Expertenansicht auf eine Quelle im südlichen Ural zurück. Die Ursache der erhöhten Messwerte des radioaktiven Ruthenium-106 sei jedoch weiterhin unklar, teilten das Bundesamt für Strahlenschutz und das Bundesumweltministerium mit. Ein Unfall in einem Atomkraftwerk könne als Ursache ausgeschlossen werden, da ausschließlich Ruthenium-106 nachgewiesen wurde. Es bestehe in Deutschland keinerlei Gesundheitsgefährdung für die Bevölkerung.

12:47 Bahnstrecke Bremen-Hannover frei - Aufräumen geht weiter

Berlin - Drei Tage nach Sturm "Xavier" hat die Bahn eine weitere Strecke freigegeben. Die Schäden zwischen Hannover und Bremen seien beseitigt, der reguläre Fahrplan konnte jedoch zunächst nicht eingehalten werden. "Der Betrieb muss erst wieder hochgefahren werden", hieß es. Die Verbindung Berlin-Hamburg ist weiterhin gesperrt. Die Schäden auf der Strecke sollen während des Wochenendes behoben werden. Ab Montag will die Bahn die Verbindung wieder regulär aufnehmen. Derzeit müssen Reisende Umwege in Kauf nehmen.

12:09 Kämpfe zwischen türkischem Militär und syrischen Rebellen

Damaskus - In der Grenzregion zwischen Syrien und der Türkei haben sich Einheiten des türkischen Militärs und islamistische Rebellengruppen schwere Gefechte geliefert. Türkische Einheiten hätten Gebiete in der Nähe des Grenzübergangs zur von Rebellen kontrollierten Provinz Idlib mit schwerer Artillerie unter Beschuss genommen, berichteten die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte und Rebellengruppen. Der Beschuss habe vor allem Gebiete um den Grenzort Kafar Lusein getroffen. Mehrere Geschosse seien auch in der Nähe eines Flüchtlingslagers eingeschlagen.

12:09 Katalonien: Unabhängigkeitsgegner bejubeln Staatspolizei

Barcelona - Kurz vor Beginn einer Großkundgebung gegen die Abspaltung der Region Katalonien von Spanien sind rund tausend Unabhängigkeitsgegner in Barcelona vor dem Quartier der Guardia Civil zusammengekommen. Sie brachten am Vormittag in der katalanischen Hauptstadt ihre Unterstützung für die staatliche Polizeieinheit lautstark zum Ausdruck. Bei einem von der spanischen Justiz verbotenen Referendum waren staatliche Polizeieinheiten am vorigen Sonntag zum Teil gewaltsam gegen Wähler und Demonstranten vorgegangen.

10:44 Einzelne Festnahmen in Moskau nach Nawalny-Protesten

Moskau - Nach dem zunächst friedlichen Protest gegen Präsident Wladimir Putin in Moskau hat die russische Polizei in der Nacht mehrere Anhänger des Oppositionellen Alexej Nawalny festgenommen. Wie die Bürgerrechtsbewegung Offenes Russland von Kremlkritiker Michail Chodorkowski mitteilte, lösten die Sicherheitskräfte einen Protest unweit des Kremls auf und nahmen mehrere Menschen vorübergehend in Gewahrsam. Die offizielle - aber nicht von den Behörden erlaubte - Kundgebung der Nawalny-Anhänger war in der Hauptstadt erstmals in diesem Jahr ohne Gewalteskalation zu Ende gegangen.