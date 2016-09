Nachrichten-Ticker

14:19 Halbe Tonne Marihuana in Hannover entdeckt

Hannover - Eine halbe Tonne Marihuana haben Fahnder in einer Autowerkstatt in Hannover entdeckt. Das Rauschgift hätte einen Straßenverkaufswert von zwei Millionen Euro gehabt, wie Landeskriminalamt und das Zollfahndungsamt mitteilten. Es sei die bislang größte Menge Marihuana, die bislang in Niedersachsen gefunden worden sei. Das Rauschgift stammt nach ersten Ermittlungen aus Osteuropa und war für den Markt in Hannover bestimmt. Beamten nahmen vier Männer im Alter von 33 bis 39 Jahren fest.

14:01 Angriff vor israelischer Botschaft in Ankara vereitelt

Ankara - Türkische Sicherheitskräfte haben einen Angriff vor der israelischen Botschaft in Ankara vereitelt. Der Attentäter habe versucht, mit einem Messer auf einen türkischen Polizisten einzustechen, teilte die Botschaft mit. Ein anderer Polizist vor der Vertretung habe den Mann daraufhin mit einem Schuss ins Bein gestoppt. Außer dem Angreifer sei niemand verletzt worden. Der Sender CNN Türk berichtete, der 38-Jährige aus dem zentralanatolischen Konya sei nicht zurechnungsfähig gewesen.

13:53 Mutter betäubt Tochter für Missbrauch durch Freund - Bewährungsstrafe

Landshut - Sie soll ihre Tochter betäubt haben, damit ihr Liebhaber sie missbrauchen kann - dafür ist eine Mutter aus Bayern zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Vor dem Landgericht Landshut erhielt die 43-Jährige ein Jahr und neun Monate Haft auf Bewährung wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch sowie Mittäterschaft. Der 46-Jährige, der sich mehrmals an dem damals sechs Jahre alten Mädchen vergangen hatte, muss wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in sieben Fällen für sechs Jahre und zehn Monate ins Gefängnis.

13:51 Zwei Schwerverletzte nach Absturz eines Kleinflugzeugs im Ruhrgebiet

Recklinghausen - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Ruhrgebiet sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Die Maschine war in ein Waldstück in Recklinghausen neben der Autobahn 43 gestürzt. Rettungskräfte erreichten am Mittag die Unglücksmaschine. Weitere Menschen hätten nicht im Flugzeug gesessen, sagte eine Polizeisprecherin. Ob der Pilot noch eine Notlandung versucht hatte, sei noch nicht geklärt. In der Nähe der Absturzstelle befindet sich ein Flugplatz.

13:49 Luftangriff tötet Mitarbeiter von Ärzte-Hilfsorganisation

Aleppo - Bei einem Luftangriff im Norden Syriens sind auch vier Mitarbeiter einer medizinischen Hilfsorganisation getötet worden. Sie seien in dem Ort Chan Tuman ums Leben gekommen, als während eines Rettungseinsatzes nach einem ersten Angriff erneut Bomben gefallen seien, sagte eine Sprecherin der Union of Medical Care and Relief Organizations in Paris. Bei den Toten handelt es sich demnach um zwei Sanitäter und zwei Fahrer von Rettungsfahrzeugen. Ein Sanitäter befindet sich wegen schwerer Verbrennungen noch in kritischem Zustand.