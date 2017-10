Lörrach Franco Ambrosetti im Jazztone

Lörrach. Am kommenden Freitag, 6. Oktober, 20.30 Uhr, ist im Lörracher Jazztone der „Gentleman des europäischen Hardbop“ zu Gast.

Seine großartige Karriere mit bereits 13 CDs beim renommierten Label Enja hat im Alter von 21 Jahren begonnen. Unzählige Preise für seine Auftritte und Produktionen hat er, der vor kurzem 75 Jahre alt gewordene Tessiner Franco Ambrosetti, sich erspielt. Miles Davis hat ihn als den „einzigen weißen Trompeter bezeichnet, der wie ein Schwarzer klingt“. Heute hat er sich vermehrt von der Trompete auf das weichere Flügelhorn verlegt.

Nicht minder beeindruckend sind seine Mitmusiker, allen voran der Italiener Dado Moroni am Piano und sein Sohn, Gianluca Ambrosetti am Sopransaxofon. Weitere Begleiter sind Riccardo Fioravanti am Bass und Stefano Bagnoli am Schlagzeug.