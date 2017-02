Seit 55 Jahren organisieren Frauen in Lörrach konfessionsübergreifend den Weltgebetstag. Am Sonntag wurde dieses langjährige Engagement in der Baptistengemeinde gefeiert.

Lörrach. „Die Betenden sind nicht bei sich stehen geblieben, sondern blicken über den Tellerrand hinaus“, brachte Landrätin Marion Dammann das Anliegen des Weltgebetstages während des Jubiläumsgottesdienst auf den Punkt. Der erste Weltgebetstag in Lörrach hatte seinen Ursprung in der Baptistengemeinde, deswegen wurde der Festgottesdienst hier gefeiert.

Unter dem Motto „Informiertes Beten – Betendes Handeln“ findet jährlich weltweit der Weltgebetstag der Frauen mit derselben Liturgie am ersten Freitag im Februar statt. Begonnen wird auf den Osterinseln, dann wird dem Sonnenlauf folgend überall dasselbe Schwerpunktland bedacht. Dieses Jahr liegt der Blick auf den Philippinen, mit der Fragestellung „Was ist denn fair?“

Eine bewegte Geschichte hat das Team, das in Lörrach diese besondere Liturgie organisiert und vorbereitet, hinter sich. Mechthild Siebold, die fast von Beginn an dabei war, berichtete im Gottesdienst davon. Man könne meinen, dass ein harmloses Thema wie das Beten wenig Konfliktpotenzial biete. Doch sei jede Veranstaltung mit so vielen Akteuren nicht einfach. So habe etwa 1981 die Stadtmission ihre Teilnahme aufgekündigt, weil einige Texte von Indianerinnen aus den USA konzipiert worden waren, die den Mitgliedern der Stadtmission nicht biblisch genug gewesen seien, so Siebold. Kontroversen habe es auch bei Texten von Palästinenserinnen gegeben.

Bei jedem Weltgebetstag werden Spenden gesammelt, die an die deutsche Zentralstelle weitergeleitet werden. Diese verteilt die Summe auf einzelne Projekte. Der Gebetstag findet stets im Wechsel bei einer anderen Kirchengemeinde in Lörrach statt.

Für Hildegard Leisinger, die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft christlicher Krichen (ACK) in Lörrach ist die Arbeit in der größten ökumenischen Bewegung politisch motiviert. „Wenn es den Frauen und Kindern gut geht, dann klappt es auch in der Familie. Gerade in Macho-Gesellschaften wie den Philippinen ist es wichtig, die Frauen zu stärken.“ Veränderung geschehe von unten, deswegen sei die gezielte Projektarbeit so wichtig. Aber auch den organisierenden Frauen bringe die Arbeit viel. Allerdings fehlt es dem Team, das sich aus allen Mitgliedern des ACK zusammensetzt an Nachwuchs. „Dabei lernt man sehr viel über andere Länder und sieht die Nachrichten mit ganz anderen Augen“, warb Siebold.