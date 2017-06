Lörrach Frauenpower zum Prolog

Regio (hau/ov). Diesmal geht’s sogar bis nach Freiburg. Der bereits im vierten Jahr existierende Prolog zum Lörracher Stimmen-Festival unter dem Titel „Stimmen on Tour“ gastiert diesmal in einer Kneipe am Stühlinger. Mit diesem Schritt gen Norden hofft Festivalchef Markus Muffler auf mehr Aufmerksamkeit für sein Festival in der Studentenstadt. Schließlich hat sich das kostenfreie Konzertangebot „Stimmen on tour“ an verschiedenen, charismatischen und lauschigen Orten in der Dreiländerregion mittlerweile einen Bekanntheitsgrad erobern können.

Die musikalische Tournee, die am Donnerstag im Innenhof des Binzener Rathauses startet, wird diesmal von Frauenpower bestimmt, mit Singer-Songwriterinnen aus England und Irland. Die Londonerin Ala.ni mit ihrer Samtstimme und das irische Duo Saint Sister machen danach Station im Kulturhotel Guggenheim im schweizerischen Liestal, im Café Verkehrt in Murg-Oberhof, im Werkraum Schöpflin in Lörrach-Brombach und in der Fondation Fernet-Branca Saint-Louis. Neu auf der Reiseroute liegt in diesem Jahr wie eingangs beschrieben die Kneipe Babeuf im Freiburger Stühlinger.

Irgendwo in einem Traumland zwischen zeitlosem Vocal-Jazz, Pop und karibischem Flair zaubert die Londonerin Ala.ni mit grenadinischen Wurzeln leise Preziosen und zelebriert die Kunst der vokalen Reduktion. Ihre Stimme, die sich nur mit sparsamster Gitarre und ein wenig Percussion umgibt, ist von sirenenhafter, hauchender Schwerelosigkeit. Und so schwärmte The Guardian gar über sie: „Eine betörende Sängerin!“ Hört man in ihre Songs hinein, bestätigt sich dies schon bei den ersten Tönen. Auf den Live-Auftritt kann man gespannt sein.

Mit ihrem „Atmosfolk“ haben Morgan MacIntyre und Gemma Doherty von Saint Sister auf der grünen Insel eine kleine Revolution losgetreten. Genährt aus keltischer Harfentradition und Electropop gleichermaßen, aus verschlungenen Vokalsätzen und verträumten Klanglandschaften mit Synthesizer katapultieren sie das Folkflair der 60er Jahre in die Zukunft. „Ihre gespenstischen Songs tragen melodische Eruptionen in sich“, schreibt die Irish Times über das Duo. n Donnerstag 29.6., 20 Uhr: Rathaus Binzen, Innenhof; Freitag, 30.6., 20 Uhr: Kulturhotel Guggenheim Liestal; Samstag, 1.7., 20 Uhr: Café Verkehrt, Murg-Oberhof; Sonntag, 2.7., 16 Uhr: Werkraum Schöpflin, Lörrach-Brombach; Montag 3.7., 20 Uhr: Kneipe Babeuf, Freiburg; Dienstag, 4.7., 20 Uhr: Fondation Fernet-Branca, Saint-Louis; Eintritt frei