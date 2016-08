Zufriedenheit bei Stadt und Baufirmen, Zufriedenheit bei den Autofahrern: Der Verkehr zwischen Brombacher Kreisel und Autobahnzufahrt Hasenloch rollt wieder. Und das bereits seit Sonntag morgen – einen Tag früher als geplant.

Lörrach. Die umfangreichen Sanierungsarbeiten der Fahrbahn sind abgeschlossen. Zeit- und Kostenplan wurden damit erfüllt, ersterer sogar übererfüllt. Sanierungsbedarf hatte an der Querspange besonders aufgrund maroder Fugen bestanden. Nach 33 Jahren wurde es höchste Zeit für eine Sanierung. Jetzt läuft es für die Autofahrer wieder rund. Am Mittwoch vergangener Woche waren bereits die Asphaltarbeiten abgeschlossen. „Jetzt liegt die Decke gut, ist genügend ausgehärtet“, so Klaus Dullisch, Fachbereichsleiter Verkehr. Es folgten noch Markierungsarbeiten sowie die Installation der Ampelanlagen.

Höchst zufrieden ist Dullisch auf Nachfrage mit der Kooperation mit den beteiligten Firmen und dem Werkhof-Team sowie mit dem Verlauf der Arbeiten. Kleinere Probleme ließen sich durch effektive, lösungsorientierte Absprachen schnell beheben. Da es sich bei der Querspange um eine wichtige Verkehrsachse handelt, sei für die Arbeiten nur ein Termin in den Sommerferien möglich gewesen.

Natürlich war es zu kleineren Staus gekommen. Viele Autofahrer hatten Umwege gewählt und so beispielsweise in Tumringen für ein erhöhtes Verkehrsaufkommen gesorgt. „Da hat sich jeder seinen Lieblingsumweg ausgesucht.“ Manche seien auch auf Rad oder S-Bahn umgestiegen. „Wir haben schließlich frühzeitig informiert, und so konnten sich die meisten Autofahrer rechtzeitig auf die Situation einstellen“, so der Fachbereichsleiter.

Er wollte sich zudem für das insgesamt große Verständnis der Bürger bedanken. Bis auf einige wenige kritische Anrufe im Rathaus, seien die Reaktionen der Bürger positiv gewesen. „Die Leute sehen an solchen Maßnahmen: Lörrach investiert in sein Straßennetz. Schließlich will ja niemand auf kaputten und maroden Straßen fahren.“

Verkehrsmäßig sei alles bestens gelaufen, entsprechende große Hinweisschilder hätten auch ortsfremde Autofahrer rechtzeitig informiert. Dass trotzdem mal der ein oder andere scheinbar ratlos vor dem gesperrten Abschnitt stand, sei normal. „Es gibt immer Menschen, die Hinweisschilder nicht sehen – oder nicht sehen wollen.“

Auch Projektleiter Frank Ritzenthaler blickt zufrieden auf die am 12. August gestarteten Arbeiten, die auch umfangreiche Rodungen und Müllentsorgungen umfassten. „Da wurde oft zweischichtig zwischen 6 und 22 Uhr gearbeitet, und an jedem Wochenende!“ Besonders die letzten Tage mit ihren hohen Temperaturen seien für die Arbeiter heftig geworden.

Als Grund für den äußerst gelungenen Ablauf der Sanierungsarbeiten nennt Klaus Dullisch die höchst exakte Planung im Vorfeld. „Wir haben zur Sicherheit bei unseren Kalkulationen einen Tag beispielsweise mit Starkregen eingeplant.“ So ging man auf Nummer sicher.

Das hat sich ausgezahlt: Auch die rund eine Woche zuvor abgeschlossenen Bauarbeiten in der Brombacher Straße waren voll im Zeitplan (wir berichteten). Und so können sich die Urlaubsheimkehrer sowie alle Berufspendler nun über störungsfreie Fahrt auf schönglatter Fahrbahn freuen.