Lörrach Freiluftkonzert der Stadtmusik im Rosenfelspark

Die Stadtmusik Lörrach hat am Sonntag ihr zweites Konzert in dieser Freiluftsaison im Rosenfelspark gegeben. Neben dem Aktivorchester unter der Leitung von Ulrich Winzer waren bei der gut einstündigen Matinee zunächst die Orchesterteenies mit Dirigentin Ellen Winzer (Foto) zu hören.

Auf dem Programm standen unter anderem „Crocodile Rock” von Elton John, „Shut up and Dance” von Walk on the Moon, das Thema aus der ersten „Pokemon“-Verfilmung sowie „Adventure!” des Schopfheimer Komponisten Markus Götz. Foto: zVg/Gramespacher