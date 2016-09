Nachrichten-Ticker

21:50 Polizei findet Leiche nach Hubschrauber-Absturz im Schwarzwald

Furtwangen - Beim Absturz eines Leichthubschraubers im Schwarzwald ist mindestens ein 26 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Bei dem Toten handele es sich um den Piloten, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Seine Leiche hatten die Einsatzkräfte erst nach mehreren Stunden gefunden. Die Suche nach einer möglichen zweiten Person sei am Abend bei Einbruch der Dunkelheit abgebrochen worden. Der Hubschrauber war nach Polizeiangaben am Nachmittag in Freiburg zu einem Rundflug gestartet.

21:46 32,5 Grad: Höchste Temperatur am Sonntag in Bernburg an der Saale

Offenbach - Nirgendwo in Deutschland ist es am Sonntag so heiß gewesen wie in Bernburg an der Saale. Laut Deutschem Wetterdienst wurde es in dem Ort in Sachsen-Anhalt 32,5 Grad warm. Eine Rekordtemperatur für dieses Jahr ist das nicht: In Saarbrücken wurden im August schon 37,9 Grad gemessen. Über 31 Grad warm war es auch in Langenlipsdorf im brandenburgischen Kreis Teltow-Fläming sowie in Lübben-Blumenfelde im Spreewald.

20:48 Göring-Eckardt nennt Ergebnis der Koalitionsspitzen "Armutszeugnis"

Berlin - Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt hat in Zweifel gezogen, dass die Bundesregierung in der Flüchtlingspolitik handlungsfähig ist. "Dass man über ein Thema, das alle umtreibt, nicht mal reden kann, weil die Koalitionäre so weit auseinander sind, das ist ein Armutszeugnis", sagte sie im ARD-"Bericht aus Berlin". Die Parteichefs der großen Koalition - Merkel, Seehofer und Gabriel - hatten sich bei ihrem Gespräch im Kanzleramt heute auf einen Fahrplan zur Lösung strittiger Sachthemen geeinigt. Der Flüchtlingsstreit wurde allerdings ausgeklammert.

20:45 Viele tote Zivilisten kurz vor Beginn der Waffenruhe in Syrien

Damaskus - Im Syrienkrieg sind schon Hunderttausende Menschen gestorben, eine neue Waffenruhe soll Hoffnung geben. Aber vor deren Beginn ist die Gewalt im Bürgerkriegsland am Wochenende eskaliert. 100 Zivilisten wurden getötet. Kampfjets griffen Rebellengebiete in der umkämpften Stadt Aleppo und Idlib im Norden des Landes an. Morgen Abend sollen die Waffen schweigen. Die Waffenruhe fällt mit dem Beginn des islamischen Opferfestes zusammen. Die Übereinkunft könne ein "Wendepunkt" sein, sagte US-Außenminister John Kerry. Er hatte die Pläne mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow ausgehandelt.

20:12 Leichthubschrauber im Schwarzwald abgestürzt - Polizei findet Toten

Furtwangen - Beim Absturz eines Leichthubschraubers im Schwarzwald ist mindestens ein Mann ums Leben gekommen. Die Polizei fand die Leiche am Abend nach stundenlanger Suche. Ob es sich um den Piloten oder einen Fluggast handelt, ist laut Polizei noch nicht klar. Solange man nicht sicher sei, dass sich keine zweite Person in dem Zweisitzer befunden habe, suche man weiter, sagte ein Sprecher. Ein Augenzeuge hatte den Absturz der Maschine in einem Wald bei Gütenbach-Hintertal gemeldet. Die Einsatzkräfte fanden dann die Absturzstelle. Die Kabine des Hubschraubers war jedoch leer.