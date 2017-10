Lörrach Freundeskreis der Stadtbibliothek ausgezeichnet

Lörrach. Der Freundeskreis der Stadtbibliothek Lörrach hat den zweiten Platz beim Preis „Freundeskreis des Jahres“ im Deutschen Bibliotheksverband (dbv) belegt. Die Auszeichnung wurde im Rahmen der Jahrestagung der „Arbeitsgemeinschaft der Freundeskreise im dbv“ zum vierten Mal mit Unterstützung von privaten Sponsoren verliehen. Wegen der ungewöhnlich hohen Qualität der Bewerbungen wurden in diesem Jahr drei Preise gestaffelt vergeben.

Gewürdigt wurde durch die bundesweite Ausschreibung die erfolgreiche, innovative und vorbildliche Arbeit von Freundeskreisen und Fördervereinen aller Sparten und Größen von Bibliotheken.

Hannelore Rosskopf und Friedel Koesler nahmen für den Lörracher Freundeskreis an der Jahrestagung in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt teil. „ Darüber haben wir uns natürlich sehr gefreut“, schreibt Rosskopf in einer Mitteilung. Die Auszeichnung bestärke den Freundeskreis in seiner Arbeit, so Rosskopf. „Ich möchte aber ausdrücklich betonen, dass dies nur durch die gemeinsame und fruchtbare Zusammenarbeit im Vorstand, mit unseren Mitgliedern und den Helfern erreicht werden konnte.“