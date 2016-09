Die beiden Partnerstädte Lörrach und Chester haben einen gemeinsamen Kalender für das Jahr 2017 herausgebracht. Lörrach. Das Kalenderprojekt haben die Vereine Lörrach International und CILA – Chester International Link Association – in Zusammenarbeit mit örtlichen Fotoclubs erarbeitet. Der ansprechende Monatskalender mit Stadtmotiven aus Lörrach und Chester ist ab sofort in der Tourist-Information Lörrach zu erwerben. Die Lörracher Bilderauswahl wurde vom Fotokreis Lörrach mit Björn Jund und Günther Craemer aus dem Bilderfundus des Vereins zusammengestellt. Aus Chester kommen die Fotos ebenfalls von verschiedenen Fotografen des Foto-Clubs um Heather Oldham. Koordiniert wurde die Erarbeitung des Kalenders von den beiden Partnerschaftsvereinen der Städte. In Lörrach engagierten sich vor allem der Vorsitzende von Lörrach International, Manfred Raupp und die AG-Leiterin Chester, Bärbel Bouziane, für das Projekt. In England war Derek Jackson von Chester International Links Association Ansprechpartner für die Kalendererstellung. Ein schönes Mitbringsel Der Monatskalender wurde für die zwei Städte in zwei Ländervarianten hergestellt, sie enthalten beide die gleichen Motive. Die deutsche Ausgabe gestaltete Erwin Stirnadel, der in den vergangenen Jahren auch die Jumelage-Kalender zwischen Haagen und Village-Neuf erstellte. Der Lörrach-Chester-Kalender ist ein schönes Mitbringsel für Besuche in Lörrachs Partnerstädten und ein gutes Geschenk für das nahende Weihnachtsfest. Er ist ab sofort in der Tourist-Information Lörrach, in der Basler Straße 170, erhältlich und kostet zehn Euro.