Von Guido Neidinger

Pro Lörrach soll weiter gestärkt werden. Neue Ideen wurden in den vergangenen Monaten diskutiert und werden schon in diesem Jahr umgesetzt. Das wurde gestern am Neujahrsempfang von Pro Lörrach im Restaurant „Drei König“ deutlich.

Lörrach. Der Wechsel an der Spitze von Pro Lörrach zeigt Wirkung und hat kreative Kräfte freigesetzt. Mit neuen Veranstaltungen und Ideen soll Lörrach als Einkaufsstadt weiter positiv in der Region präsentiert werden. Daran ließ der neue Vorsitzende Hans-Werner Breuer vor zahlreichen Mitgliedern und Vertretern aus Politik und Gesellschaft am Neujahrsempfang keinen Zweifel. Bewährtes erhalten An Bewährtem will aber auch der neue Vorsitzende festhalten. So werden das Frühlingsfest „Lörrach swingt“ und das Herbstfest mit dem Kürbismarkt wie bisher durchgeführt. Allerdings soll die Grabenstraße besser ins Festgeschehen eingebunden werden. Geplant ist neben der Automeile die Präsentation des Themas Fahrrad. „Damit möchten wir die Mobilität in Lörrach aufgreifen“, betonte Breuer. Auch die Teichstraße soll besser als bisher in die Feste einbezogen werden. Breuer kündigte außerdem kleine zusätzliche Maßnahmen an den Festen und beim Mutternachts-Shopping an. Lörrach beacht Gemeinsam mit der Sportstiftung Südbaden und der Stadt Lörrach wird Pro Lörrach am 28. und 29. Juli auf dem Senser Platz ein Beachvolleyball-Turnier durchführen. Die Stadt übernimmt die Schirmherrschaft. Für Planung, Organisation und Finanzen ist die Sportstiftung verantwortlich. Neben dem Beachvolleyball-Turnier gibt es Vorführungen, Mitmachaktionen beim Beachsoccer und beim Beachminton. Die Veranstaltung dauert am Freitag, 28. Juli, bis 22 Uhr und wird laut Breuer von einem Abendverkauf begleitet. Pro Lörrach Z’Nüni Unter diesem Titel bietet der Verein seinen 140 Mitgliedern drei- bis viermal pro Jahr Vorträge an. Diese finden jeweils ab 8.30 Uhr abwechselnd bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden und der Volksbank Dreiländereck statt. Im Anschluss an die halbstündigen Referate besteht die Möglichkeit zum Gedankenaustausch. In diesem Jahr geht es um die Themen Bank, Einzelhandel und Recht. Externe Gespräche Nach einem Termin im vergangenen Herbst mit Postareal-Investor Widerker will Pro Lörrach über die Umwandlung der Grabenstraße zur Fußgängerzone mit Vertretern der Gemeinderatsfraktionen sprechen, um eine für alle verträgliche Lösung zu finden. Stadt als Partner Die Stadt sieht sich als Partner von Pro Lörrach und will gemeinsam mit dem Verein nach guten Lösungen suchen. Das machte Oberbürgermeister Jörg Lutz deutlich. Gering sind laut Lutz aber die Möglichkeiten beim Thema Grabenstraße: „Viel Interpretationsspielraum lässt der Begriff Fußgängerzone nicht zu.“ Der Handel ist eher gegen die Umwidmung. Beim Postareal hofft Lutz, in diesem Jahr auf die Zielgerade einbiegen zu können. Der neugestaltete Hebelpark soll zu Hebels Geburtstag im Mai offiziell eröffnet werden. Nach dem Abriss von zwei Häusern an der Teichstraße wird laut Lutz „beim Blick ins Riesgässchen deutlich, welches Potenzial in dem Gebiet steckt.“ Zu „Gelassenheit und Vertrauen in die eigene Stärke“ rief Lutz die Mitglieder von Pro Lörrach auf, angesichts der sich abzeichnenden Erweiterung der Einzelhandelsflächen in Weil am Rhein. Steuererhöhung denkbar Weder bei den Ausgaben noch bei den Einnahmen gibt es für den Oberbürgermeister künftig „heilige Kühe“. Das gilt nach seinen Worten auch für die Gewerbesteuer. Die Diskussion über deren Erhöhung „könnte 2017 virulent werden“, betonte er.