Lörrach-Hauingen. „Der SPD-Ortsverein Hauingen wird sich weiterhin für eine zukunftsfähige, bürgernahe und selbstbewusste Vertretung des Ortsteils Hauingen in der Stadt durch eine engagierte Kommunalpolitik einsetzen“: Dies erklärten die Hauinger Kommunalpolitiker Annette Bachmann-Ade (SPD-Ortsvorsitzende), Günter Schlecht, Hans Dieter Böhringer und Eva Petersik in der jüngsten SPD-Mitgliederversammlung im Gasthaus „Traube“.

Die SPD Hauingen hat sich zudem zum Ziel gesetzt, gewachsene Ortsteil-Strukturen wie Ortsverwaltung, Ortschaftsrat und Ortsvorsteher zu erhalten und zu stärken: „Diese sinnvollen Strukturen stärken die Bürgerbeteiligung und nützen der Gesamtstadt Lörrach, auch auf der Grundlage des Leitbildprozesses nach dem Motto: Global denken und lokal handeln“, so die SPD-Mitteilung.

Wenn in den anderen Stadtteilen das Bedürfnis bestehe, ähnliche Beteiligungs- und Mitwirkungsformen für die Bürgerschaft zu entwickeln sollte man dies von Seiten der Stadtverwaltung aufgreifen und fördern, erklärte Bachmann-Ade.

Wichtig für die SPD in Hauingen ist auch die Weiterführung des Bebauungsplanes „Am Soormattbach“ mit einer ortstypischen Bebauung. Die Weiterentwicklung von Wohnbaugebieten, etwa „Im Siegmeer“ solle im Rahmen des Flächennutzungsplanes nachhaltig und mit der Bürgerschaft realisiert werden.

Eine Ganztagsbetreuung sei an der Halbtagsgrundschule in Hauingen für viele Eltern eine wichtige Einrichtung, sagte Ortsvorsteher Schlecht: „Wir brauchen weiterhin diese flexible, bezahlbare und familienfreundliche Betreuung.“ Auch die Stärkung des Schulstandortes Brombach zu einer Realschule plus und die konsequente Förderung der Albert-Schweizer-Gemeinschaftsschule im Rahmen der Lörracher Schulentwicklungsplanung sei ein richtiger Weg.

Hans Dieter Böhringer und Eva Petersik begrüßten nochmals die Erweiterung des Busverkehrs in den Ortsteilen seit Juni. Nun gelte es nach den Sommerferien eine erneute Werbeoffensive in der Bevölkerung zu starten und die Buslinie 10 bekannter zu machen, war der einhellige Tenor.

Bei der Wahl der Delegierten zur Nominierung des SPD-Bundestagskandidaten wurden Annette Bachmann-Ade, Robert Nöltner und Hans-Dieter Böhringer gewählt. Ersatzdelegierte sind Eva Petersik, Walter Meyer, Udo Meßmer und Günter Schlecht.

Ein weiterer wichtiger Punkt für die Hauinger Sozialdemokraten ist die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum durch eine stärker Förderung des Miet- und Sozialwohnungsbaues durch Land und Bund und die Unterstützung von Wohnungsgenossenschaften.