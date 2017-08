Lörrach Für die Sicherheit im Einsatz

Mit der Serie „Zu Besuch bei . . .“ stellen wir Menschen vor, die in Lörrach einer wichtigen Arbeit nachgehen, öffentlich aber kaum oder gar nicht wahrgenommen werden.Von Nele HöflerLörrach. Bereits von weiten erkennt man die Gemeindevollzugsbediensteten mit ihren blauen Uniformen, den Dienstfahrrädern und Fahrradhelmen. Heute sind Thomas Wick und Markus Ludin mit ihren Velos unterwegs. Mit einer gewöhnlichen Fahrradtour hat das allerdings nichts zu tun.„Augen auf im Straßenverkehr“ bekommt hier eine ganz neue Bedeutung. Mit ihrer Tätigkeit sorgen Wick und Ludin Tag für Tag für die Sicherheit ihrer Mitmenschen. Die Bediensteten haben ein breit gefächertes Aufgabenfeld. Das macht ihnen an ihrem Beruf besonders viel Spaß: „Jeden Tag begegnen wir neuen Menschen und neuen Herausforderungen und erleben Neues.“Für den Gemeindevollzugsdienst sind in Lörrach zehn Bedienstete zuständig. Sie sind im Schichtdienst tätig – von 6 Uhr bis 22 Uhr. Die Aufgaben werden aufgeteilt, Routen werden geplant und Stadtteile zugewiesen.Neben den täglichen Routinekontrollen, werden auch gezielt Stellen kontrolliert, auf die der Gemeindevollzugsdienst (GVD) durch Beschwerden aufmerksam gemacht wird.Fast jeden Tag beschweren sich Anwohner über Hecken, die den Gehweg blockieren oder über Wohnmobile, die wochenlang vor ihren Haustüren stehen. Auch die Müllabfuhr beklage sich regelmäßig über Falschparker oder Grünschnitt, der dem breiten Fahrzeug die Durchfahrt versperre.Auf ihrer Tour entgeht den wachsamen Augen von Wick und Ludin nichts: Ob ein nicht angeleinter Hund, Falschparker, Autos auf dem Bordstein, Grünschnitt auf dem Gehweg, Anhalter im Halteverbot, Wildcamper, motorisierte Fahrzeuge in Parkanlagen oder das Urinieren im Freien. Sie ermahnen, sie verwarnen mündlich oder verhängen Bußgelder. Die fälligen Geldbeträge sind in einem Bußgeldkatalog aufgeführt.„Oft zeigen sich Menschen uneinsichtig und bestreiten ihre Fehler, wenn wir sie darauf hinweisen“, erklärt Ludin. „Andere zeigen sich aber auch verständnisvoll und wissen unsere Arbeit zu schätzen“, ergänzt Wick.Als gefährlich betrachten beide ihren Beruf nicht. Bedroht fühlen sie sich selten. Dennoch sind abends vorsichtshalber nur Zweier-Teams unterwegs. Den beiden Gemeindevollzugsbediensteten ist es „wichtig, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und nicht von oben herab. Wir wollen den Bürgern ja nichts Böses, sondern ihnen helfen. Falschparker sind keine Verbrecher, sie sollten mit Respekt behandelt werden“, erläutert Wick.Bei Verstößen werden die Verursacher, sofern sie nicht anwesend sind, schriftlich auf ihre Verstöße hingewiesen. Anschließend bleiben ihnen zwei Wochen Zeit, das Bußgeld zu bezahlen oder Widerspruch einzulegen. Um für spätere Auseinandersetzungen gewappnet zu sein, sammeln die Vollzugsbediensteten bei Verstößen Beweise. Sie dokumentieren, fotografieren und halten Sachverhalte schriftlich fest.Eine Ausbildung zum Gemeindevollzugsbediensteten gibt es nicht. Einmal pro Jahr finden jedoch zwei Lehrgänge für neue Teammitglieder statt. Zu den Neuen gehört auch Markus Ludin. Bis zur Schulung arbeitet er deshalb mit dem erfahrenen Kollegen Thomas Wick zusammen.Klar abgegrenzt ist der Aufgabenbereich des GVD, von dem der Polizei. So steht es dem GVD zum Beispiel nicht zu, in den motorisierten fließenden Verkehr einzugreifen. Sie sind lediglich für den ruhenden Verkehr zuständig. Was viele aber nicht wissen: „Die Aufnahme von Personalien ist neben der Polizei auch uns als Vollzugsbediensteten erlaubt.“Wick und Ludin sind sich ihrer Vorbildfunktion im Straßenverkehr bewusst. Sie tragen Fahrradhelme, strecken den Arm beim Abbiegen raus und schieben ihr Rad auf dem Gehweg. Das bringt ihnen den Respekt der Passanten ein. Sie werden zumeist freundlich gegrüßt und grüßen ebenso freundlich zurück.Ludin und Wick sind nahezu während ihrer gesamten Schicht unterwegs. Dafür müssen sie sportlich sein, auch wenn sie auf ihrer Tour von einem kleinen Motor an ihren E-Bike unterstützt werden.„Täglich draußen unterwegs und in Bewegung zu sein, das schätze ich an unserem Beruf am meisten. Sport mache ich in meiner Freizeit trotzdem noch viel und gerne, man will schließlich fit bleiben. Muskelkater habe ich vom Arbeiten auf jeden Fall nicht“, sagt Ludin.