Für seine großen ehrenamtlichen Verdienste in der Vereinsarbeit der IG Velo wurde am Donnerstag Thomas Hofmaier mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Die von Ministerpräsident Winfried Kretschmann verliehene Auszeichnung wurde in einer Feierstunde von Oberbürgermeister Jörg Lutz überreicht. Von Gottfried Driesch Lörrach. Thomas Hofmaier ist seit Jahrzehnten eine der Triebfedern der Interessengemeinschaft (IG) Velo im Landkreis Lörrach. Noch bis vor drei Wochen war er Vorstandssprecher im Kreisvorstand der IG Velo. Jetzt gehört er noch als Beisitzer dem Vorstand an. In einer Laudatio würdigte der Oberbürgermeister die Verdienste von Hofmaier. Die IG Velo wurde im Jahr 1987 gegründet. Nur wenig später trat der Geehrte dem Verein bei. Die IG sehe sich als überparteiliche Interessenvertretung der Velofahrer. Es ginge hauptsächlich darum, ein friedliches und entkrampftes Nebeneinander der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer zu ermöglichen. Hofmaier sei ein konsequenter Alltagsradler, der täglich die Strecke Lörrach – Binzen zurücklege. Die Anfänge der Velo-Bewegung sei in eine ausschließlich autodominierte Zeit gefallen. „Man braucht einen langen Atem“ Mit den Velobörsen im Landkreis, bei denen der Geehrte auch als Sachverständiger und Verkaufsvermittler auftritt, wurden einerseits ausrangierte Fahrräder einer weiteren Verwendung zugeführt, und andererseits konnten auch weniger betuchte Bürger ein „Stahlross“ erwerben. Lutz wünschte Hofmaier weiterhin viel Kraft und viele neue Ideen für die ehrenamtliche Arbeit. „Man braucht einen langen Atem“, sagte Hofmaier in seinen Dankesworten. Er sehe mit der Auszeichnung auch die ganze IG Velo geehrt. Oft sei es enttäuschend, wenn mit viel Arbeit, Mühe und Sorgfalt vorbereitete Vorschläge nicht umgesetzt würden. Aber manchmal brächte die Zeit dann doch Erfolge und zunächst abgelehnte Projekte würden plötzlich verwirklicht. „Man muss manchmal Pionier sein“, fügte Hofmaier abschließend hinzu.