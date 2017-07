Lörrach Für langjährige Treue geehrt

Nachrichten-Ticker

20:53 G20-Protest "Welcome to Hell" eskaliert

Hamburg - Am Vorabend des G20-Gipfels in Hamburg ist es zu massiven Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. Bei der "Welcome to Hell"-Kundgebung gegen das Treffen der großen Wirtschaftsmächte flogen Flaschen, Feuerwerkskörper wurden gezündet, später brannten umgestürzte Mülltonnen und mindestens ein Auto. Über den Platz zogen Rauchschwaden. Die Polizei setzte wiederholt Wasserwerfer und Pfefferspray ein und trieb die rund 12 000 Teilnehmer auseinander. Es gab eine zunächst nicht genau bekannte Zahl von Verletzten.

20:52 Thomas Gottschalk überbringt neue Grußbotschaft von Yücel

Köln - Moderator Thomas Gottschalk hat in Köln eine neue Grußbotschaft des in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel überbracht. Am Abend las der Showmaster bei einer Solidaritätslesung für Yücel eine Nachricht vor, die der Journalist im Gefängnis über seine Anwälte abgesetzt hatte. "Dank Ihnen weiß ich, dass ich in diesem Loch nicht vergessen werde", teilte Yücel seinen Unterstützern darin mit. Der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel war im Februar in der Türkei festgenommen worden und sitzt seither ohne Anklage in Haft.

20:50 1000 Vermummte: Polizei stoppt G20-Protest "Welcome to Hell" -

Hamburg - Bei der "Welcome to Hell"-Kundgebung gegen den G20-Gipfel ist es am Abend zu massiven Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. Etwa 1000 Vermummte hatten sich nach Angaben der Polizei unter die Demonstranten gemischt - was die Polizei nicht duldete. Sie stoppte den Zug und setzte Pfefferspray sowie mehrere Wasserwerfer ein. Sanitäter behandelten Verletzte. Über den Platz zogen Rauchschwaden. Die Polizei hatte von Anfang mit bis zu 8000 gewaltbereiten Demonstranten gerechnet.

19:54 3:0 gegen Bulgarien - U19-Fußballer hoffen auf EM-Halbfinale

Gori - Die deutschen U19-Fußballer dürfen bei der Europameisterschaft in Georgien weiter auf das Halbfinale hoffen. Drei Tage nach dem Turnier-Fehlstart beim 1:4 gegen die Niederlande gewann das Team von Trainer Frank Kramer in Gori gegen Bulgarien mit 3:0. Ihr letztes Gruppenspiel bestreitet die U19-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes am Sonntag gegen die Engländer, die bisher beide EM-Partien gewonnen haben.

19:53 Merkel und Trump verhandeln "außenpolitische Brennpunkte"

Hamburg - Kanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump haben bei ihrem Treffen in Hamburg vor Beginn des G20-Gipfels zentrale Streitthemen besprochen. Inwieweit sie auch über den Konflikt beim Klimaschutz berieten, teilte die Bundesregierung am Abend nach dem Gespräch nicht mit. Trump und der russische Präsident Wladimir Putin wollen sich morgen erstmals persönlich treffen - ausgerechnet dann, wenn in großer G20-Runde über den Klimaschutz beraten werden soll. Trump hat den Ausstieg seines Landes aus dem Pariser Klimaschutzabkommen angekündigt.