Lörrach (dr). Haute feiert Maria Wellinger ihren 90. Geburtstag. Trotz des Verlustes des Ehemannes Helmut nach 66 Ehejahren lässt sich die Jubilarin nicht unterkriegen.

Am 17. Januar 1927 wurde Maria Hebek, so ihr Mädchenname, in Schopfheim geboren. Nach der Schulzeit musste sie 1941 zunächst das „Pflichtjahr“ ableisten. Danach wurde sie in einer Kurklinik in Badenweiler eingesetzt. Nach dem Krieg nahm sie eine Arbeit in einer Spinnerei in Schopfheim auf. 1946 lernte sie im Maschinensaal einen jungen Mann kennen. Es war Helmut Wellinger, den sie am 21. Februar 1948 in Schopfheim heiratete. Der Anfang der Ehe war höchst bescheiden. Sie fanden zunächst nur eine Einzimmerwohnung in Schopfheim.

1950 wechselte das Ehepaar gemeinsam den Arbeitsplatz in eine Weberei. Fortan bedienten sie gemeinsam einen Webstuhl. Alle vier Stunden hätten sie sich abgewechselt. Der gerade nicht beschäftigte Ehepartner hätte sich um die beiden Kinder Manfred und Helga gekümmert, die in den ersten Ehejahren geboren wurden. Drei Enkel und zwei Urenkel kamen im Laufe der Zeit hinzu.

Maria Wellinger arbeitete auf diese Weise bis zur Schließung der Weberei im Jahre 1972. Während ihr Mann sich nochmals einen anderen Arbeitsplatz suchte, hörte die Jubilarin wegen ihrer angeschlagenen Gesundheit auf.

Die Tochter lebte inzwischen in Lörrach, und so zog das Ehepaar ebenfalls in die Lerchenstadt um der Tochter bei der Betreuung ihres Sohnes zu helfen. „Es war in der Familie immer ein Geben und Nehmen“, berichtete die Tochter Helga Ryll, die bei dem Gespräch mit unserer Zeitung dabei war. Die letzten Jahre hätte sie dadurch viel von der Zuwendung an ihre Eltern zurückgeben können.

Das seltene Fest der Eisernen Hochzeit für 65 Ehejahre konnte das Ehepaar 2013 noch zusammen feiern (wir berichteten). 18 Monate später verstarb nach langer Krankheit Helmut Wellinger. Fast bis zuletzt hat Maria Wellinger ihren Ehemann gepflegt und umsorgt. Nur die letzten Wochen habe sie es nicht mehr allein geschafft.

Immer noch führt die Jubilarin ihren eigenen Haushalt. Die Tochter kommt mal helfen und das Essen wird jeden Tag geliefert.

Die Redaktion gratuliert ganz herzlich zum Geburtstag und wünscht alles Gute.