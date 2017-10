Lörrach Gediegene Wortakrobaten

Von Walter Bronner

Von Michael Praetorius, dem bedeutenden deutschen Komponisten und Musikgelehrten in der Übergangsepoche von der Renaissance zum Barock, stammt der feierliche Gesang „Audite silete“ (Seid stille und lauschet), mit dem der Chor 72 am Sonntag seinen Liederabend überschrieb.

Lörrach. Das gut besuchte Konzert im akustisch idealen TonArt-Saal am Hebelgymnasium geriet zum unterhaltsamen Streifzug durch das breitgefächerte Repertoire des Männerchorgesangs. Und folgerichtig leitete die jetzt 45 Jahre bestehende Lörracher Singgemeinschaft (mit Kräften aus dem ganzen Kreisgebiet) die Vortragsfolge auch mit diesem Mottolied ein.

Trotz schleichendem Mitgliederschwund und Anzeichen allmählicher Überalterung beeindrucken die rund 30 Sänger unter dem kompetenten Dirigat von Herbert Kaiser unverändert durch eine saubere, klangsinnliche Intonationsqualität und imponierende Stilsicherheit in den unterschiedlichsten vokalen Genres zwischen vertrautem Volkslied und temperamentvollem Gospel.

Da animierten eingangs „Im schönsten Wiesengrunde“, das „Heideröslein“ und das aufmüpfige „Die Gedanken sind frei“ (Solist Bernhard Jehle) förmlich zum Mitsummen, bevor mitreißend-beschwingte und zwischendurch auch heimweh-melancholische Semmanns-Nostalgie in den Shanties „Hamborger Veermaster“, „Rolling home“, „Meermaid“, „Shenandoah“ und „The drunken Sailor“ beeindruckten. Dies nicht zuletzt durch den versierten Klavier- und Akkordeonbegleiter Florian Metz, der den ganzen Abend über voll im Einsatz war.

Als Vokalsolisten gefielen Georg Weidler (Bass) und Reiner Faller (Bariton), dessen wohltemperiertes Organ auch in weiteren Vorträgen berührenden Hörgenuss verströmte und der im Schlussteil noch anmutiges Panflöten-Spiel darbot. Zuvor jedoch erklangen die Männerchor-Klassiker „Nächtliches Ständchen“ und „Im Abendrot“ von Franz Schubert, dazwischen Konradin Kreutzers „Jägerchor“ in perfekter Traditionsmanier. Nicht minder sorgfältig erarbeitet war der Gospelteil, den Sopranistin Marga Lederle mit „You’ve got a friend“ eröffnete, später mit „Somewhere over the Rainbow“ fortführte und schließlich im Wechselgesang mit dem Chor in „Amacing grace“ brillierte.

Weiter aufgelockert wurde die Vortragsfolge durch ein Vokalquintett im Song „Home“ und der Chor-Quartett- sowie Chor-Bariton-Kombination in „Just a closer“ und „Why me Lord“ vor dem unverwüstlichen und als Zugabe wiederholten Evergreen „O when the Saints“.

Instrumentale Schmankerln dazwischen boten der 13-jährige Nachwuchspianist Justin Förster mit den Ohrenschmeichlern „Le Matin“, „L’après midi“ und „River flows in You“ und das virtuose Geigenspiel von Brigitte Schnabel (mit Klavierpartner Metz) in Pablo de Sarasates „Zigeunerweisen“. Nicht als schön-, sondern als wortakrobatischen Sprechgesang in massiven Staccato-Ketten präsentierten Marga Lederle, Herbert Kaiser, Florian Metz und Eduard Adelmann zur Halbzeit zudem die vertrackte „Fuge aus der Geographie“ von Ernst Toch.