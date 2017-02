21:50 Koalition will schneller abschieben - Kritik bei Verbänden

21:48 Narren im Nachthemd eröffnen Fastnacht am Bodensee

Konstanz - Mit zwei Nachtumzügen in Konstanz und Radolfzell sind die Narren am Bodensee in die Fasnachts-Tage gestartet. In Radolfzell zogen sie beim traditionellen Hemdglonkerumzug in weißen Nachthemden und mit weißer Zipfelmütze durch die Stadt. Bis in die Nacht hinein wird traditionell auf dem Marktplatz und in Wirtsstuben der Stadt gefeiert. Zeitgleich fand in Konstanz am Abend der sogenannte Butzenlauf statt.