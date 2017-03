Nachrichten-Ticker

20:49 Merkel: Türkei nicht mit Einschränkung der Meinungsfreiheit drohen

Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zu Souveränität im Umgang mit der Türkei aufgerufen. Deutschland müsse den Konflikt mit Ankara um Wahlkampf-Auftritte türkischer Minister im Land auszuhalten, sagte Merkel in einer Unionsfraktionssitzung in Berlin nach Teilnehmerangaben. Es sei nicht klug, wenn Deutschland der Türkei die Einschränkung der Meinungsfreiheit vorwerfe und dann mit Einschränkung der Meinungsfreiheit antworte. In der Sitzung habe niemand ein Einreiseverbot gefordert, hieß es.

20:48 Russen werben für Präsidentenwahl am Tag der Krim-Annexion

Moskau - Die Präsidentenwahl in Russland könnte 2018 am Tag der Krim-Annexion stattfinden. Russische Politiker warben heute in Moskau für eine Verschiebung der Wahl um eine Woche auf den 18. März 2018. Parlamentspräsident Wjatscheslaw Wolodin bezeichnete den Vorschlag als gute Idee. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, er habe noch keine Meinung zu diesem Vorschlag. Russland hatte sich die ukrainische Halbinsel Krim 2014 einverleibt. Der Westen - auch Deutschland - sieht darin einen Völkerrechtsbruch.

20:14 Cavusoglu wirft Deutschland "systematische Propaganda" vor

Hamburg - Bei seinem Wahlkampfauftritt in Hamburg hat der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu Deutschland systematische Propaganda gegen Veranstaltungen der türkischen Regierung vorgeworfen. In den ersten Sätzen seiner Rede kritisierte er die deutschen Behörden, die die Suche nach einem Veranstaltungsort in der Hansestadt stark behindert hätten. Im Garten der Residenz des Generalkonsuls kündigte er unter dem Jubel von rund 300 Anhängern an, morgen in Berlin mit Außenminister Sigmar Gabriel darüber zu sprechen.

20:03 LKW beschädigt Oberleitung - Zweistündiger Nothalt für ICE

Kassel - Eine beschädigte Oberleitung hat einen ICE in Hessen zu einem zweistündigen Nothalt gezwungen. Der Zug war auf dem Weg nach Dresden, wie die Bundespolizei in Kassel mitteilte. Die Fahrgäste mussten im Zug ausharren, anschließend fuhr der ICE mit halber Kraft weiter, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Die Oberleitung war von einem Lastwagen mit Kipper beschädigt worden. Sie hing durch und zog wiederum den Stromabnehmer des ICE in Mitleidenschaft. Die Bahnstrecke wurde beidseitig gesperrt.

19:53 Nach Mord in Herne: Polizei prüft Hinweise auf weitere mögliche Opfer

Düsseldorf - Nach dem Mord an einem Neunjährigen aus Herne geht die Polizei Hinweisen auf weitere mögliche Opfer des mutmaßlichen Täters Marcel H. nach. Ein User habe sich in einem Chat als der flüchtige Mörder des Neunjährigen ausgegeben und beschrieben, wie er eine Frau und deren Kind "bekämpft" habe, teilte die Polizei Bochum mit. Auch von Folter sei in dem Chattext die Rede. Die Polizei rief dazu auf, sich zu melden, falls im Umfeld eine Frau vermisst werde. Sie schließt nicht aus, dass es sich bei der Tatbeschreibung um eine Falschmeldung handelt.