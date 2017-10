Lörrach Gegen geöffnete Autotür

Lörrach. Gegen eine plötzlich geöffnete Autotür prallte am Montag kurz vor 12 Uhr eine 49 Jahre alte Radfahrerin mit ihrem weißen Mountainbike auf der Basler Straße in Höhe eines Döner-Ladens. Da zunächst weder Personen- noch Sachschaden erkennbar waren, verzichteten die Beteiligten auf den Austausch der Personalien. Als die die Frau am Abend starke Schmerzen bekam, musste sie ein Krankenhaus aufsuchen. Dort wurden Verletzungen am Oberkörper diagnostiziert. Das Polizeirevier Lörrach hat den Unfall nachträglich aufgenommen und bittet um Hinweise unter Tel. 07621/176-500. Der Autofahrer soll klein und 50 bis 60 Jahre alt sein. Er trägt lange braune Haare. Sein Auto ist ein silberner Kombi mit Schweizer Kennzeichen. Eine unbekannte Frau soll an der Unfallstelle die Personalien notiert haben.