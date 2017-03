15:33 Bericht: Trump gibt CIA neue Befugnisse für Drohnenangriffe

Washington - US-Präsident Donald Trump hat der CIA laut einem Bericht neue Befugnisse für Drohnenangriffe gegeben. Die Anweisung habe Trump kurze Zeit nach seinem Besuch des Auslandsgeheimdienstes am 21. Januar erteilt, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Regierungskreise. Die CIA flog auch in den vergangenen Jahren Angriffe mit Drohnen. Unter der Regierung von Präsident Barack Obama wurden die Einsätze des Geheimdienstes aber zurückgefahren. Stattdessen lag die Federführung verstärkt bei der militärischen Kommandoeinrichtung JSOC.

15:32 Saarland will Wahlkampf türkischer Politiker verbieten

Saarbrücken - Das Saarland will Wahlkampfauftritte türkischer Politiker verbieten. Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer kündigte an, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um dies durchzusetzen. Sie berief sich auf das Aufenthaltsgesetz. Dies erlaube, die politische Betätigung von Ausländern zu untersagen, wenn das friedliche Zusammenleben gefährdet sei. "Wahlkampfauftritte, die den inneren Frieden in unserem Land gefährden, gehören verboten", sagte Kramp-Karrenbauer. Innertürkische Konflikte hätten in Deutschland nichts zu suchen.