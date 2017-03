04:51 May bekommt grünes Licht für die Brexit-Erklärung

London - Grünes Licht für den Brexit. Da das britische Parlament das Brexit-Gesetz verabschiedet hat, kann Premierministerin Theresa May jetzt den Startschuss für die Austrittsverhandlungen mit der EU geben. Doch ganz so schnell geht es wohl doch nicht. Schuld daran könnte Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon sein, die vor der Debatte ein neues Unabhängigkeitsreferendum für Schottland ankündigte. Hatten Medien prophezeit, May würde die Scheidung von der EU heute einreichen, tippen sie nun auf Ende des Monats. Dann können die zweijährigen Verhandlungen mit der EU beginnen.

04:50 Ramsauer fordert Seehofer zum Wechsel nach Berlin auf

Berlin - Der CSU-Politiker und ehemalige Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer fordert CSU-Chef Horst Seehofer auf, als Spitzenkandidat seiner Partei bei der Bundestagswahl anzutreten und nach Berlin zu wechseln. "Wichtig ist, dass ein Alpha-Alpha-Tier die CSU in die Bundestagswahl führt und die Landesliste anführt. Dieses Alpha-Alpha-Tier heißt Horst Seehofer", sagte Ramsauer der "Welt". Es komme darauf an, dass die Wähler wüssten, "sie wählen CSU pur und möglichst wenig von jener CDU, die die verfehlte Flüchtlingspolitik zu verantworten hat".

04:22 Schwerer Schneesturm zieht über Nordosten der USA

New York - Wenige Tage vor dem kalendarischen Frühlingsanfang bereiten sich Millionen Menschen im Nordosten der USA auf einen schweren Schneesturm vor. Allein in New York könnten bis zu 50 Zentimeter Schnee fallen, warnte der Nationale Wetterdienst. Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde seien möglich. Auch für die Neuengland-Staaten sowie Teile von New Jersey, Pennsylvania, Ohio, West Virginia, Maryland und Delaware. Ein heute in Washington geplantes Treffen zwischen Kanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump wurde wetterbedingt auf Freitag verschoben.