Lörrach Gegenseitige Hilfe ohne jeden Zwang

Von Katharina Ohm

Lörrach-Hauingen. Wohnen im Alter bedeutet Bedürfnisse wie Flexibilität und Sicherheit, Autonomie und Pflege miteinander in Einklang zu bringen. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Wahlmöglichkeiten für Senioren. In einer Serie stellt unsere Zeitung verschiedene Wohnformen für Senioren in Lörrach vor.

„Die Nachbarn haben inzwischen eine Süßigkeitenschublade für meine Tochter eingerichtet“, schmunzelt Judith Kammerer während die Kleine im Nebenraum munter aus der Badewanne kräht. Die junge Familie wohnt seit zwei Jahren in der Wohnanlage Siegmeer. Getragen von der Wohnbau Lörrach, wird das Domizil von der Stiftung Udo und Johanna Kunz betreut. Das Ziel: Gemeinsamer Wohnraum für Alt und Jung.

Früher lebten mehrere Generationen in einem Haus, und konnten sich umeinander kümmern. Heute wohnen Familien oft weit voneinander entfernt.

Ohne spezielle Vorgaben ist im Siegmeer eine Wohnanlage entstanden, in der die gegenseitige generationsübergreifende Hilfe wieder gepflegt wird. „Wir schätzen die Nachbarschaft hier sehr“, erzählt Kammerer, allerdings seien sie nicht wegen des Projektes, sondern wegen der Lage hergezogen. „Die Schule ist in der Nähe, die Umgebung ist trotz der Straße ruhig.“ Das Ehepaar Hierholzer zog es vor allem wegen der Barrierefreiheit hierher. „Wir sind sehr glücklich hier. Wir haben Platz und einen Aufzug und sehen der Zukunft gelassen entgegen“, erzählt Marta Hierholzer. Mit ihrem Mann wohnt sie seit der Einweihung der Wohnungen in der Anlage. „Am Anfang mussten sich erst mal alle kennenlernen. Heute gibt es einen kleinen Kreis, die untereinander Nachbarschaftshilfe leistet.“ Sie selbst hat die Großzügigkeit der Nachbarn auch schon kennengelernt, als ihr einmal während einer schwierigen Situation das Auto kaputt ging und sie ein Nachbar fuhr. „Es ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass jemand da ist, falls man schnell Hilfe braucht.“ In der Anlage gibt es einen Gemeinschaftsraum, in dem regelmäßig Veranstaltungen angeboten werden. Dass das Projekt funktioniert, ist vor allem Elisabeth Störk zu verdanken. Sie betreut die Anlage im Auftrag der Stiftung Kunz und ergreift immer wieder die Initiative, organisiert Feste und gemeinschaftliche Aktionen.

„Auch wir versuchen die Nachbarn durch spontane Grillabende im Sommer zu animieren“, erzählt Kammerer. Ohne diese Anregungen blieben viele Bewohner eher in den eigenen vier Wänden. Ein zusätzlicher Grund zur Freude ist für Kammerer die selbstverständliche Inklusion von Behinderten. „Das habe ich so noch nirgendwo erlebt.“