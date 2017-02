Von Ursula König

Lörrach. „Schund und Asche“ war am Samstag in der Reihe BurghofSlam, Wortgewandt II, angesagt. Das Format hat längst zahlreiche Anhänger gefunden, wie die dicht besetzten Reihen am Samstag im Burghof Foyer zeigten. Till Reiners und Moritz Neumeier präsentierten ihr Hamburger Programm: amüsant und unterhaltsam, bissig und sarkastisch, und vor allem stellten sie ihre Bühnenfreundschaft genüsslich immer wieder in Frage.

Die beiden Satiriker treiben ihre Pointen geistreich, aber messerscharf auf die Spitze. Was sie vor allem ausmacht: Mit süffisantem Lächeln und ganz locker werden gesellschaftliche Grenzen überschritten und Tabus mit Leichtigkeit gebrochen. „Political correctness“; das scheint nicht ihr Ding zu sein. Der Witz bei ihrem Programm: Die beiden Poeten wirken jugendlich und charmant, sind aber tatsächlich doppelbödig und äußerst schwer zu durchschauen.

Und das kommt beim Publikum sehr gut an. Sucht man in der Satirikerszene einen Vergleich, dann fällt sofort Jan Böhmermann ins Auge. Auch Reiners und Neumeier greifen gerne die Frage auf: „Darf Satire das?“ Und sie kommen zum Schluss: „Das können nur Satiriker beantworten.“

So halten sie einen Spiegel vor, der alles in „Schund und Asche“ zerfallen lässt, was oft genug sich niemand traut, auszusprechen. An Mut fehlt es den beiden nicht. Ob sie die Grenzen des Erträglichen überschreiten, scheint ihnen vordergründig egal zu sein. Auf Kritik an ihren Aussagen, so wird deutlich, reagieren sie gelassen und schlagfertig.

Reiners und Neumeier erlauben sich, was ihnen Spaß macht. Dazu gehören auch Spielideen mit Worten und vor allem mit dem Publikum. Geschickt werfen sie sich die verbalen Bälle zu, kontern so, dass jede gewöhnliche Freundschaft daran zerbrechen würde und scheinen selbst den größten Spaß dabei zu haben.

Es ist ein ungewöhnliches Programm, das die beiden auf die Beine gestellt haben, und doch passt es in eine Zeit, in der sich Werte und Rollen ändern und Menschen für sich selbst neue Richtlinien finden müssen. Etwas „Besinnliches“ möchte Till Reiners an den Anfang stellen, um so dem „intellektuellen Anspruch“ zu genügen.

Das, oft genug, makabre Szenario, das er zum Thema Geld und Reichtum entwirft, entspricht so ganz der bissigen und geschliffenen Satire, wenn auch der Normalbürger unter dem Begriff „Besinnliches“ etwas Anderes verstehen dürfte. „Reichtum“, so fasst er zusammen, „ist das perfekte Verbrechen, weil es keines ist.“

Auch Moritz Neumeier punktet mit schrägen Weltansichten, insbesondere mit der Analyse seiner Vaterschaft eines Kleinkindes. Er ist jetzt schon auf der Suche nach dem, was für junge Leute „cool“ ist, um sein heranwachsendes Kind auch irgendwann mal verstehen zu können. „Kifferwitze“, Power Point Karaoke, Rechtsradikalismus und menschliche Qualitäten: Das ist der Stoff, aus dem „Schund und Asche“ gemacht wird. Dieser Mut ist hoffentlich ansteckend.