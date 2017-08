Lörrach Geld verdienen und Betriebsluft schnuppern

Lörrach. Sommerferien: Die Möglichkeit für Schüler und Studenten sich neben der vielen Freizeit etwas dazuzuverdienen. Doch Ferienjobs sind in Lörrach rar (wir berichteten). Es gibt nur wenige Möglichkeiten für Jugendliche, das Taschengeld aufzubessern und Erfahrungen in der Arbeitswelt zu sammeln. ARaymond mit Werken in Lörrach und Weil am Rhein beschäftigt in diesem Sommer 80 Ferienjobber – davon sind 30 in der Teilefertigung Kunststoff. Lara Hackmann hat sich mit Alexander Riwe, stellvertretender Abteilungsleiter der Teilefertigung Kunststoff, über die Aushilfskräfte unterhalten.



Herr Riwe, welche Regeln gibt es für Ferienjobber in der Teilefertigung Kunststoff?



Aufgrund der Schichtarbeit müssen die Schüler und Studenten mindestens 18 Jahre alt sein, um bei uns zu arbeiten. In der Teilefertigung Kunststoff wird sechs Tage pro Woche in den drei Schichten gearbeitet – zwei Tage Früh-, zwei Spät- und zwei Nachtschicht – und nach jedem Arbeitsblock haben die Ferienjobber vier Tage frei.



Dann beginnt die Schichtwoche von neuem. In der Kunststofffertigung beträgt die Mindestdauer für einen Ferienjobber wegen der Einarbeitungszeit drei Wochen, aber je länger sie bleiben umso besser.

Gibt es Kleidervorschriften?



Eine einheitliche Arbeitskleidung gibt es bei uns nicht. Die Ferienjobber müssen allerdings Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen tragen. Das ist besonders wichtig, da die Aushilfen bei uns im Bereich Maschinenbedienung arbeiten. Da nicht jeder solche Schuhe bereits besitzt, beteiligen wir uns an den Kosten. Außerdem muss aus Gründen der Arbeitssicherheit jeder eine lange Hose tragen, auch bei warmen Temperaturen.



Darüber hinaus dürfen die Haare bis zu einer gewissen Länge offen getragen werden – alles was weit über Schulterlänge hinaus geht, muss zurückgebunden werden. Diese Vorschriften müssen eingehalten werden, da die Sicherheit der Mitarbeiter für uns an erster Stelle steht.

Wie sieht der erste Arbeitstag aus?



Zunächst gibt es für jeden Ferienjobber eine Einweisung, auch für diejenigen, die schon zum zweiten oder dritten Mal in Folge bei uns sind. Da werden dann alle Regeln erklärt. Am ersten und am zweiten Tag läuft ein anderer Mitarbeiter mit, erklärt und zeigt alles, und steht für Fragen zur Verfügung. Danach sollten die Aushilfen dann in der Lage sein, selbstständig zu arbeiten, wobei natürlich weiterhin jederzeit Fragen an Vorgesetzte sowie Kolleginnen und Kollegen gestellt werden dürfen.



Die Hauptaufgabe liegt in der Kontrolle der Produkte. Das heißt sowohl durch eine Sichtkontrolle als auch durch verschiedene Messungen, um die Qualität der Produkte sicherzustellen. Am ersten Tag bekommt jeder auch noch ein Schutzausrüstungs-Set: eine kleine Bauchtasche mit einer Schutzbrille, Handschuhen und Ohropax.



Wie wichtig sind Ferienjobber für ARaymond?



Ferienjobber sind sehr wichtig für uns. Sie helfen uns, dass auch in der Sommer- und somit Urlaubszeit alles reibungslos abläuft. Denn von Anfang Juni bis Ende September dauert die Urlaubsspanne in unserer Abteilung und daher benötigen wir Aushilfen. Der Bedarf ist in den Ferien immer sehr groß, da ein Ferienjobber immer als Ersatz einer Urlaubskraft dient. Wir sind also auf die Aushilfen angewiesen.



Leider haben wir jedoch nicht so viele Plätze wie es Anfragen gibt, weshalb wir ab und an auch mal eine Absage erteilen müssen. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Schüler und Studenten sehr engagiert sind, und wie daher auch einige Ferienjobber haben, die immer wieder zu uns kommen. Da können wir sehr zufrieden sein.