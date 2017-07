Lörrach Gelungener Brückenschlag

Lörrach-Haagen (uk). „Wer will fleißige Handwerker sehn?“ Der hatte dazu reichlich Gelegenheit beim gemeinsamen Pfarr- und Kindergartenfest der katholischen Gemeinde St. Josef (Brombach) und des katholischen Kindergarten „Arche Noah“ in Haagen. Abwechselnd organisieren die Pfarrgemeinde oder der Kindergarten das Sommerfest, das in diesem Jahr in Haagen stattfand.

Im Mittelpunkt stand die Präsentation der kleinen Handwerker. Mit ihren Handwerkerrollen hatten sie sich das Jahr hindurch beschäftigt. Die gute Anbindung des Kindergartens an den Träger, die St. Josef Gemeinde, führt dazu, dass die Kinder in die anstehenden Veränderungen miteinbezogen werden. Dazu zählt in erster Linie der Neubau des Gemeindehauses. Bald schon soll das alte Haus abgerissen werden. „Die Kinder sind stolz darauf, die Rollen zu präsentieren“, erzählt die Leiterin des Kindergartens, Kerstin Moritz. Sorgsam hatten sie zum Sommerfest ein kleines Haus gebaut, in allen Bauabschnitten.

Und nicht nur für die Kinder ist die Veranstaltung vor den Sommerferien der Höhepunkt im Kindergartenjahr. Eltern, Pfadfinder, Frauengemeinschaft und die Senioren der Gemeinde übernehmen Aufgaben oder genießen gemeinsam ein fröhliches Fest. Zum zweiten Mal hat sich auch die Lerchenclique beteiligt.

Die Verbindung zwischen dem Kindergarten und der Pfarrei scheint über die Ortsgrenzen hinaus für beide Seiten bereichernd zu sein. Die Begegnung „über die Brücke“ nach Brombach werde von Seiten der Pfarrgemeinde gefördert. Denn: Der Kindergarten sei sehr wichtig – vor allem deshalb, weil hier sehr gute Arbeit geleistet werde.