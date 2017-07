Lörrach Gemeinsam bis ins hohe Alter

Von Guido Neidinger

Die Stadt Lörrach will sich für den landesweiten Ideenwettbewerb „Quartier 2020“ bewerben. Schwerpunkt ist die altersgerechte Entwicklung von Wohnquartieren.

Lörrach. Mit zwei Quartieren will die Stadt ins Rennen um Preisgelder in Höhe von bis zu 100 000 Euro gehen: Tumringen und Stetten. In Tumringen liegt der Schwerpunkt auf dem neuen Zentrum entlang der Mühlestraße. In Stetten soll der Fokus auf das Quartier rund um das Seniorenzentrum St. Fridolin auf dem Buck gelegt werden.

Damit die Stadt sich an dem Wettbewerb des Sozialministeriums beteiligen kann, ist ein förmlicher Gemeinderatsbeschluss nötig. Aus diesem Grund wird das Thema am Donnerstag zunächst im Ausschuss für Umwelt, Technik, Bildung und Soziales (AUT) behandelt.

Der Ideenwettbewerb hat als Schwerpunkt die Entwicklung altersgerechter Quartiere im Sinn, um Impulse angesichts einer zunehmend älter werdenden Gesellschaft zu setzen. „Das Handlungsfeld Pflege und Unterstützung im Alter ist daher zwingender Projektbestandteil“, betont Yvonne Eyhorn, Leiterin des Fachbereichs Bürgerdienste. Ziel der Quartiersentwicklung ist laut Eyhorn „ein lebendiger sozialer Raum mit starkem bürgerschaftlichem Engagement, mit dem sich die dort lebenden Menschen identifizieren können. Daher ist es von zentraler Bedeutung, den sozialen Zusammenhalt im Quartier zu organisieren.“

Ganz besonders in der Pflicht ist bei dieser Herausforderung laut Eyhorn die Stadt als „Motor des Sozialraums“. Von ihr müssten Überlegungen zur Quartiersentwicklung ausgehen. Unbedingt eingebunden werden sollen als Partner bürgerschaftliche Initiativen, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Sozialunternehmen, Kirchen, Ärzte, Gesundheitsdienste, Gewerbe, Öffentlicher Nahverkehr und weitere Akteure.

Außerdem kann eine solche Quartiersentwicklung laut Eyhorn nur gelingen, wenn die dort lebenden Menschen eingebunden und die Entwicklung aktiv mitbestimmen und mitgestalten können.

Die Verwaltung hat sich entschlossen, dem Gemeinderat die Teilnahme an dem Wettbewerb vorzuschlagen, weil auch die Stadt Lörrach vor der Herausforderung steht, den demografischen Wandel zu gestalten. Erschwerend kommt die Grenzlage Lörrachs zur Schweiz und den damit verbundenen Mangel an Pflegekräften hinzu. In ihrem Konzept greift die Stadt die wesentlichen Gedanken der Quartiersentwicklung auf: Erhalt des selbstständigen Wohnens im vertrauten Umfeld und Stärkung von Eigeninitiative und gegenseitiger Hilfe.

In Tumringen und Stetten sieht die Verwaltung großes Potenzial, um die angestrebten Ziele zu erreichen. In Tumringen fand bereits ein erstes Akteurstreffen statt, in dem vorhandene Angebote erhoben, Akteure lokalisiert und Projektideen gesammelt wurden. In Stetten wurde schon vor einem Jahr auf Initiative des Seniorenzentrums St. Fridolin mit der Quartiersarbeit begonnen. Der wöchentliche Mittagstisch für Senioren und Bewegungsangebote erfreuen sich bereits großer Beliebtheit und zeigen nach Ansicht der Stadtverwaltung das Interesse an Möglichkeiten der Begegnung.

Nach Einschätzung der Familienforschungsstelle des Statistischen Landesamts, die für die Beratung bei Fragen zum Ideenwettbewerb zuständig ist, wird die Bewerbung der Stadt Lörrach als aussichtsreich eingeschätzt. Die Arbeitsgruppe Quartiersarbeit des Seniorenbeirats und die Seniorenbeauftragte Ute Hammler würden eine Bewerbung sehr begrüßen.